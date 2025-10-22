Завтра на Полтавщині діятиме обмеження електропостачання для підприємств

У середу, 23 жовтня, на території Полтавської області з 7.00 до 23.00 діятиме графік обмеження потужності (ГОП) для підприємств. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».
Обмеження введуть через дефіцит електроенергії в енергосистемі України. Його спричинили російські обстріли, які пошкодили критичну інфраструктуру.
Згідно з повідомленням, ГОП охопить 5 черг. Усі підприємства, установи та організації мають дотримуватись затвердженої величини споживання згідно з графіком на 2025–2026 роки.
У разі перевищення лімітів можливе застосування графіка аварійних відключень (ГАВ) або погодинного графіка (ГПВ).
У компанії закликали підприємців бути відповідальними й сприяти стабілізації енергосистеми країни.
Нагадаємо, сьогодні в області застосували графік погодинного відключення світла.
