Завтра на Полтавщині діятиме обмеження електропостачання для підприємств

Вчора, 19:33 Переглядів: 292

У разі перевищення споживання можливі аварійні або погодинні відключення

У середу, 23 жовтня, на території Полтавської області з 7.00 до 23.00 діятиме графік обмеження потужності (ГОП) для підприємств. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Обмеження введуть через дефіцит електроенергії в енергосистемі України. Його спричинили російські обстріли, які пошкодили критичну інфраструктуру.

Згідно з повідомленням, ГОП охопить 5 черг. Усі підприємства, установи та організації мають дотримуватись затвердженої величини споживання згідно з графіком на 2025–2026 роки.

У разі перевищення лімітів можливе застосування графіка аварійних відключень (ГАВ) або погодинного графіка (ГПВ).

У компанії закликали підприємців бути відповідальними й сприяти стабілізації енергосистеми країни.

Нагадаємо, сьогодні в області застосували графік погодинного відключення світла.