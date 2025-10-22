Олена Шуляк
Топ новина, Кременчук, Полтавщина, Відключення світла

На Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (уточнено)

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 1 696

 

Обмеження триватимуть із 18.30 до 23.59

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області 22 жовтня запроваджено графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в «Полтаваобленерго».

Обмеження триватимуть із 18.30 до 23.59 у межах 1,5 черги ГПВ.

 

Графік відключень:

  • 1 черга — із 19.00 до 21.00
  • 2 черга — із 19.30 до 22.00
  • 3 черга — із 20.30 до 23.00
  • 4 черга — із 21.00 до 23.59

Згідно з повідомленням енергетиків, можливі коригування графіку залежно від навантаження на енергосистему.

Доповнено:

АТ «Полтаваобленерго» повідомляє про посилення обмежень споживання електроенергії: 22 жовтня з 18.30 по 23.59 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг.

Нагадаємо, 22 жовтня на Полтавщині діють аварійні відключення

