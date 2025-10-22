У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області 22 жовтня запроваджено графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в «Полтаваобленерго».
Обмеження триватимуть із 18.30 до 23.59 у межах 1,5 черги ГПВ.
Графік відключень:
Згідно з повідомленням енергетиків, можливі коригування графіку залежно від навантаження на енергосистему.
АТ «Полтаваобленерго» повідомляє про посилення обмежень споживання електроенергії: 22 жовтня з 18.30 по 23.59 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг.
Нагадаємо, 22 жовтня на Полтавщині діють аварійні відключення
