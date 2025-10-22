Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 20:00 Переглядів: 537

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 23 жовтня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • квт. 278, 19А-28;
  • просп. Лесі Українки, 65,69,71;
  • вул. Керченська, 14;
  • вул. Якова Петруся, 140.

З 6.00 до 18.00:

  • пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;
  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
  • пр. 2-й Індустріальний, 3,4;
  • пров. 3-й Індустріальний, 11,12;
  • пр. 3-й Індустріальний, 3,4;
  • пров. 4-й Індустріальний, 6,8;
  • пр. 4-й Індустріальний, 3,4;
  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12;
  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;
  • квт. 304, 16-18;
  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
  • пров. Великокохнівський, 1-15;
  • пр. Великокохнівський, 1-61;
  • вул. Віри Холодної, 1-41А;
  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Джерельна, 16,18;
  • вул. Євгена Патона, 25;
  • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;
  • вул. Індустріальна, 2-145А;
  • пров. Індустріальний, 1/4-99;
  • вул. Козацька, 71-138;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;
  • вул. Марусі Чурай, 3-52;
  • вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;
  • вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;
  • вул. Нечуя Левицького, 15А-22;
  • вул. Олексія Древаля, 85-223;
  • пров. Прибережний, 3-10А;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • вул. Сержанта Трушакова, 46-77;
  • вул. Солов’їна, 10;
  • пр. Сонячний, 3-45;
  • туп. Сонячний, 38/12, 40;
  • вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;
  • вул. Чернігівська, 1-23;
  • пров. Чорнобаївський, 1-58;
  • вул. Керченська, 3А.
  • З 8.00 до 17.00:
  • вул. Віри Холодної, 41А;
  • вул. Марусі Чурай, 8-54;
  • пров. Чорнобаївський, 17-58.
  • вул. Соборна, 9/16,11,13/39,15/42,17;
  • вул. Ігоря Сердюка, 15-41/44;
  • вул. Небесної Сотні, 20Б;
  • вул. Тараса Шевченка, 41,45/14;
  • вул. Майора Борищака, 12А.
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
  • вул. Віри Холодної, 33-66А;
  • вул. Енергетиків, 39-71;
  • пр. Далекий, 1-10;
  • вул. Євгена Патона,1-21А;
  • пров. Чорнобаївський, 40А,40Б,60Б.
  • вул. Героїв Крут, 78Б;
  • просп. Лесі Українки, 39-74.
  • просп. Свободи, 34А-38А;
  • пров. Арсенальний, 35.
  • вул. Михайла Грушевського, 11;
  • туп. Михайла Грушевського, 3,4,5.
  • туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
  • туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
  • туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3;
  • пров. Вагонний, 16;
  • вул. Давида Кострова, 2/37;
  • вул. Івана Багряного, 1/39;
  • вул. Івана Дзюби, 3-36;
  • вул. Капітана Мовчана, 1-26;
  • пров. Композитора Вербицького, 1-16;
  • пров. Малокохнівський, 1-23/3;
  • пров. Марії Примаченко, 2-25;
  • туп. Миколи Сціборського, 7;
  • пров. Новогеоргієвський, 10А;
  • вул. Павла Скоропадського, 16;
  • вул. Панаса Мирного, 3-15;
  • вул. Паризька, 2/32-14/35;
  • пров. Парковий, 18/2-27;
  • пров. Південний, 1/29-26;
  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
  • вул. Максима Кривоноса, 1А-40;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • пров. Фруктовий, 18;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • пров. Парковий, 2Б.
  • вул. Господарська, 1-38;
  • пров. Господарський, 3-10А;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Івана Багряного, 3-21;
  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5;
  • вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8;
  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. Щаслива, 33;
  • пров Шосейний, 10.
  • вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
  • вул. Космонавтів, 67;
  • вул. Чумацький Шлях, 45-67.
  • вул. Республіканська, 75,77,79,79А,81,110Б.
  • вул. Давида Кострова, 2/37;
  • вул. Капітана Мовчана, 1-26;
  • пров. Марії Примаченко, 2-25;
  • туп. Миколи Сціборського, 7;
  • вул. Паризька, 2/32-12;
  • вул. Рєпіна, 2/26-8;
  • вул. Максима Кривоноса, 25.
  • вул. Карпенка-Карого, 22-60;
  • вул. Кохнівська, 44-62;
  • пров Кохнівський, 3, 3А;
  • вул. Салганна, 4-65;
  • пров. Межовий, 1-30.
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • вул. Європейська, 83/18-87;
  • пров. Кар’єрний, 1/4 -23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • вул. Криворудна, 2-14;
  • пров. Льва Євселевського, 3-19;
  • пров. Миргородський, 2-11;
  • вул. Переяславська, 83-120;
  • вул. Підгірна, 1-38;
  • вул. Піщана, 13-26;
  • пров. Піщаний, 5-27Б;
  • вул. Скеляста, 34;
  • пров. Степана Бандери, 19-40/40;
  • вул. Хорольська, 30-67/18.
  • вул. Кагамлицька, 1/18-22/20;
  • пров. Кагамлицький, 2-18;
  • пров. Міклухо-Маклая, 1-22;
  • вул. Новокагамлицька, 25-45;
  • вул. Подовжня, 3-17;
  • вул. Сержанта Мельничука, 78-139;
  • пров. Уласа Самчука, 18-32;
  • вул. Чередницька, 116А;
  • пров. Ювілейний, 3-23.
  • б-р. Українського Відродження, 7,11,13,15.
  • проїзд Володимира Константиновича, 7-39;
  • проїзд Івана Калиновича, 21-60;
  • пров. Князя Олега, 1/6-48/15;
  • вул. Кооперативна, 77-112;
  • пров. Кооперативний, 4/35-33/5;
  •  вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4;
  • туп. Спокійний, 1-14;
  • вул. Юрія Кондратюка, 2-30А;
  • вул. Михайла Драгоманова, 33/5.
  • пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;
  • вул. Тараса Шевченка, 102-140;
  • вул. Лікаря О.Богаєвського, 31;
  • вул. Небесної Сотні, 98.
  • вул. Індустріальна, 111/11,111/3;
  • вул. Миколи Татарулі, 103-204.
  • вул. Віри Холодної, 51/2-66А;
  • вул. Євгена Патона, 2А,2Б,2В.
  • вул. Богдана Хмельницького, 5-58/1;
  • пров. Богдана Хмельницького, 3,5,7,8;
  • вул. Євгена Коновальця, 7/1,9/2;
  • вул. Недогарска, 5/8-24/15;
  • пров. Недогарський, 3-16;
  • вул. Нова, 15/14-28;
  • вул. Прирічна,1-10;
  • вул. Тракторна, 3/1-7/72.
  • вул. Івана Мазепи, 34/47-51;
  • вул. Тараса Шевченка, 54/53;
  • вул. Небесної Сотні, 24/37,29/35,26А.
  • вул. Данила Галицького, 6,53,55,67;
  • вул. Барвінкова, 1-30;
  • вул. Рокитнянська, 27С;
  • вул. Сергія Кульчицького, 1/47,4,6;
  • вул. Якова Петруся, 33-132;
  • пров. Якова Петруся, 31-128.
  • б-р. Українського Відродження, 4,17,19,21;
  • вул. Квартальна, 4,14Б.
  • вул. Ірпінська, 7-14;
  • вул. Платухіна, 20-37;
  • вул. Романа Шухевича, 11-36;
  • туп. Юнатів, 1-7.
  • вул. Вільної України, 3-14;
  • туп. Кременецький, 3-26;
  • вул. Платухіна, 3-23;
  • просп. Полтавський, 32А-48А.
  • пров. Василя Стефаника, 30-53/289;
  • вул. Зарічна, 23/24-78/279;
  • пров. Капітана Мехеди, 4-37/273;
  • вул. Приозерна, 3,5,7;
  • пров. Приозерний, 3/9-36/40;
  • туп. Протічний, 5-20;
  • вул. Сержанта Мельничука, 267-291.
  • вул. Енергетиків, 39Б-47А;
  • вул. Молодіжна, 2В,2Г,8.
  • вул. Великокохнівська, 2/2-2857А;
  • пров. Великокохнівський, 1-15;
  • вул. Олексія Древаля, 128/1-130А;
  • пр. Великокохнівський, 1-61.
  • вул. Проліскова, 1,5,11.
  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
  • пров. Леся Курбаса, 2-20;
  • пров. Марії Заньковецької, 15-51.
  • пров. Прибережний, 3-10А;
  • проїзд Сонячний, 30-45;
  • туп. Сонячний, 38/12,40;
  • пров. Прибережний, 10.
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
  • вул. Євгена Патона, 1-21А.

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29,33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • вул. Європейська, 60А;
  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1,3,5,7.
  • туп. Урожайний, 2;
  • вул. Академіка Герасимовича, 171.
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське;
  • с. Потоки;
  • с. Соснівка.
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго планові відключення відключення електроенергії відключення світла
