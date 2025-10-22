Олена Шуляк
Кременчук, Освіта

У Кременчуці обрали нового ректора КрНУ

Вчора, 21:00 Переглядів: 657 Коментарів: 1

У голосуванні взяли участь 361 виборець, серед яких — 37 представників студентства.

22 жовтня у Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського обрали нового ректора. Перемогу здобув син ексректора Михайла Загірняка, професор Денис Загірняк, за якого проголосували понад 52% виборців. Про результати виборів стало відомо з інформаційного каналу студентського самоврядування. 

За результатами виборів:

  • Загірняк — 207 голосів (52,67%);
  • Бахарєв — 72 голоси (18,32%);
  • Чорний — 53 голоси (13,49%);
  • Прус — 25 голосів (6,36%).

Ще четверо виборців не підтримали жодного кандидата, а 32 — не взяли участі у голосуванні.

Як повідомили у студентському самоврядуванні КрНУ, процедура призначення ректора ще триває, і Денис Загірняк офіційно розпочне виконання обов’язків пізніше.

Нагадаємо, у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулися студентські вибори — уперше в історії університету шляхом прямого таємного голосування. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Михайло Загірняк отримав звання «Президент Університету», яке йому надали, згідно з оновленим статутом навчального закладу, прийнятим у травні цього року. Тож попри формальне завершення ректорської каденції, він ймовірно зможе і надалі зберігати вплив на університет.

Минулі вибори на посаду ректора КрНУ проходили у 2020 році. Тоді Михайло Загірняк був єдиним кандидатом і набрав 452 із 495 можливих голосів. Через діюче законодавство він більше не має права балотуватися на посаду ректора.

Коментарі: 1

5 352
zzzzzz:
Вчора, 21:57

Хто б сумнівався 🤣


1 0

