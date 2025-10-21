Вдячність і шана героям: у Кременчуці придбали статую, яку розмістять на Свіштовському кладовищі

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 71

Скульптура «є частиною меморіального об'єкту, який втілює вдячність і шану героям, що віддали своє життя за свободу, незалежність України»

У жовтні комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» придбав статую, яку розмістять у Меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Її вартість — 1 млн 845 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro.

Як вказано у договорі, скульптура — «образ пам’яті, виконується з сірого покостовського граніту, як і вся пам’ятна споруда. Пам’ятник розроблений як композиція, що гармонійно поєднує сакральні, історичні та патриотичні елементи».

Зазначено, що «образ пам’яті є частиною меморіального об'єкту, який втілює вдячність і шану героям, що віддали своє життя за свободу, незалежність України».

— Пам’ятна споруда покликана стати символом вдячності, нагадуванням про ціну свободи. Образ пам’яті символізує духовний захист, вічність та скорботу. Вказує на пошану до героїчного подвигу загиблих, підкреслює значення пам’яті як духовно зв’язку між поколіннями, — йдеться у повідомленні.

Скульптуру придбали у ФОП Коваленка Віталія Анатолійовича. Її мають доставити до кінця поточного року.

Нагадаємо, автор проєкту памʼятника військової звитяги та громадянської жертовності — кременчуцький скульптор Володимир Максименко.