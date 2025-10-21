Вдячність і шана героям: у Кременчуці придбали статую, яку розмістять на Свіштовському кладовищі

Скульптура «є частиною меморіального об'єкту, який втілює вдячність і шану героям, що віддали своє життя за свободу, незалежність України»
У жовтні комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» придбав статую, яку розмістять у Меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Її вартість — 1 млн 845 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro.
Як вказано у договорі, скульптура — «образ пам’яті, виконується з сірого покостовського граніту, як і вся пам’ятна споруда. Пам’ятник розроблений як композиція, що гармонійно поєднує сакральні, історичні та патриотичні елементи».
Зазначено, що «образ пам’яті є частиною меморіального об'єкту, який втілює вдячність і шану героям, що віддали своє життя за свободу, незалежність України».
Скульптуру придбали у ФОП Коваленка Віталія Анатолійовича. Її мають доставити до кінця поточного року.
Нагадаємо, автор проєкту памʼятника військової звитяги та громадянської жертовності — кременчуцький скульптор Володимир Максименко.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.