У Кременчуці знову зафіксували перевищення шкідливих речовин у повітрі — гідрометцентр

З 13 по 18 жовтня фахівці у Кременчуці перевіряли якість повітря. За результатами спостережень, середньодобові концентрації кількох шкідливих речовин перевищували гранично допустимі норми. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Що виявили:
Проби брали на чотирьох стаціонарних постах — по вулицях Молодіжній, Івана Приходька, а також поблизу зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».
Нагадаємо, Кременчук посідає перше місце на Полтавщині за обсягами шкідливих викидів у повітря. Про це йдеться у звіті про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Програми охорони довкілля Кременчуцької громади на 2026-2030 роки.
