У Кременчуці знову зафіксували перевищення шкідливих речовин у повітрі — гідрометцентр

З 13 по 18 жовтня фахівці у Кременчуці перевіряли якість повітря. За результатами спостережень, середньодобові концентрації кількох шкідливих речовин перевищували гранично допустимі норми. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.



