Кременчук, Гроші

У Кременчуці відремонтують під’їзд у гуртожитку за майже 200 тисяч гривень

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 147

Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

У Кременчуці зроблять поточний ремонт 2-го під'їзду гуртожитку, що розташований на вулиці Покровська (колишня Гагаріна). На це зі Стабілізаційного фонду виділили 199,2 тис. гривень. Відповідне рішення виконавчого комітету підтримали на сесії міської ради. 

Гроші отримає комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське». 

Нагадаємо, торік у квітні у гуртожитку на вулиці Покровській, 24 планували зробити капітальний ремонт за 1,5 млн грн — там житимуть внутрішньо переміщені особи

0
Автор: Телеграф Джерело фото: google.maps
Теги: ВПО гуртожиток
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх