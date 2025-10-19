У Кременчуці відремонтують під’їзд у гуртожитку за майже 200 тисяч гривень

У Кременчуці зроблять поточний ремонт 2-го під'їзду гуртожитку, що розташований на вулиці Покровська (колишня Гагаріна). На це зі Стабілізаційного фонду виділили 199,2 тис. гривень. Відповідне рішення виконавчого комітету підтримали на сесії міської ради.
Гроші отримає комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське».
Нагадаємо, торік у квітні у гуртожитку на вулиці Покровській, 24 планували зробити капітальний ремонт за 1,5 млн грн — там житимуть внутрішньо переміщені особи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.