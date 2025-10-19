У Глобиному збили велосипедиста: його госпіталізували

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 148

18 жовтня, близько 12.30, у Глобиному сталась аварія: на вулиці Героїв України зіткнулися автомобіль Audi та велосипед. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередніми даними, Audi під керуванням 22-річної водійки зіткнулася з велосипедистом 54 років, який перетинав проїжджу частину.

Унаслідок аварії чоловік отримав травми та був госпіталізований.

Слідчі вирішують питання про початок розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Поліція з’ясовує обставини події.

