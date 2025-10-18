У аварії в центрі Кременчука постраждала людина — поліція

Пасажирку однієї з машин госпіталізували

17 жовтня близько 22.00 на перехресті вулиць Шевченка та Театральної у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, зіткнулися Mercedes-Benz E280, за кермом якого був 23-річний чоловік, і Mercedes-Benz B250E, яким керувала 50-річна жінка.

Унаслідок аварії 18-річна пасажирка Mercedes-Benz E280 отримала травми. Її доправили до лікарні для медичного огляду.

Слідчі Кременчуцького райуправління поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людини.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

