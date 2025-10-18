У аварії в Кременчуцькому районі постраждав мотоцикліст — поліція

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 0

18 жовтня близько 7.00 у селі Білецьківка Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За даними правоохоронців, водій мотоцикла Musstang виїхав за межі проїзної частини. Водій упав із транспортного засобу й отримав травми. Його госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці Кременчуцького райуправління поліції з’ясовують обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці ЗІЛ зіткнувся з бетонозмішувачем: постраждав один з водіїв.