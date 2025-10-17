У Кременчуці ЗІЛ зіткнувся з бетонозмішувачем: постраждав один з водіїв

Сьогодні, 16:41

Сьогодні, 17 жовтня, близько 12.45 на проспекті Полтавському у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок. Про це повідомили у поліції Полтавської області.

За попередніми даними, вантажівка ЗІЛ, за кермом якої перебував 62-річний водій, зіткнулася з бетонозмішувачем, яким керував 59-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення водій бетонозмішувача отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Його стан наразі з’ясовують медики.

За фактом аварії слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Усі причини та обставини аварій встановлюються.

