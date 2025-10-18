У Кременчуці триває кампанія «Прийми дитину в родину»

Організатори наголошують, що кампанія сприяє розвитку культури відповідальності, турботи й людяності
У Кременчуці триває пілотна інформаційна кампанія «Прийми дитину в родину», що стартувала 16 жовтня. Її мета — популяризувати сімейні форми виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Першого дня фахівці надали роз’яснення 221 відвідувачу, ще 19 осіб отримали індивідуальні консультації щодо форм сімейного виховання.
Програма акції охопить кілька мікрорайонів Кременчука:
Нагадаємо, наприкінці вересня депутати Полтавської обласної ради погодили перепрофілювати спеціалізований Будинок дитини у Кременчуці на Центр підтримки дітей та сімей. Мета змін — забезпечити право дітей на виховання в родині або умовах, наближених до сімейних, допомогти сім’ям у складних життєвих обставинах та запобігати соціальному сирітству.
