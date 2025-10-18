У Кременчуці триває кампанія «Прийми дитину в родину»

У Кременчуці триває пілотна інформаційна кампанія «Прийми дитину в родину», що стартувала 16 жовтня. Її мета — популяризувати сімейні форми виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Першого дня фахівці надали роз’яснення 221 відвідувачу, ще 19 осіб отримали індивідуальні консультації щодо форм сімейного виховання.

Організатори наголошують, що кампанія сприяє розвитку культури відповідальності, турботи й людяності.

Програма акції охопить кілька мікрорайонів Кременчука:

18 жовтня, 10.00–13.00 — площа Перемоги;

20–22 жовтня, 15.00–18.00 — сквер «Вагонобудівників»;

23–24 жовтня, 15.00–18.00 — зупинка «вул. Героїв України»;

25 жовтня, 10.00–13.00 — зупинка «вул. Героїв України».

Нагадаємо, наприкінці вересня депутати Полтавської обласної ради погодили перепрофілювати спеціалізований Будинок дитини у Кременчуці на Центр підтримки дітей та сімей. Мета змін — забезпечити право дітей на виховання в родині або умовах, наближених до сімейних, допомогти сім’ям у складних життєвих обставинах та запобігати соціальному сирітству.