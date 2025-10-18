Осіння прохолода тримається: якою буде погода на Полтавщині 18 жовтня

У вихідні до області з північного заходу Європи прийдуть атмосферні фронти, які принесуть дощі та посилення вітру. 18 жовтня на Полтавщині буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.



