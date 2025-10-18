Осіння прохолода тримається: якою буде погода на Полтавщині 18 жовтня

У вихідні до області з північного заходу Європи прийдуть атмосферні фронти, які принесуть дощі та посилення вітру. 18 жовтня на Полтавщині буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, вдень місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8°, вдень — від +8 до +13°. Вітер — південно-західний, 3–8 м/с.
Нагадаємо, вересень на Полтавщині видався теплішим за кліматичну норму.
