На Полтавщині вересень був теплішим за норму — гідрометцентр

Вересень на Полтавщині видався теплішим за кліматичну норму. Лише наприкінці місяця, 24–25 вересня, температура знизилася і завершилося метеорологічне літо, яке тривало 126–127 днів. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, опади випадали у першій та другій декадах місяця, місцями були значними. У третій декаді переважала суха погода, лише подекуди фіксували сліди дощу. Попри це ґрунтова засуха на території області зберігається.
Сільгосппідприємства продовжують сівбу озимих зернових культур, збирають соняшник, кукурудзу та сою. Наприкінці вересня почали копати цукровий буряк. На посівах озимини відмічається проростання зерна та масові сходи.
Нагадаємо, на вихідних, 4-5 жовтня, в Кременчуці прогнозують потепління до +18°C, що може означати початок «бабиного літа».
