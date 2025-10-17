Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Де у суботу в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 20:02 Переглядів: 354

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 18 жовтня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;
  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
  • пр. 2-й Індустріальний, 3,4;
  • пров. 3-й Індустріальний, 11,12;
  • пр. 3-й Індустріальний, 3,4;
  • пров. 4-й Індустріальний, 6,8;
  • пр. 4-й Індустріальний, 3,4;
  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12;
  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;
  • квт. 304, 16-18;
  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
  • пров. Великокохнівський, 1-15;
  • пр. Великокохнівський, 1-61;
  • вул. Віри Холодної, 1-41А;
  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Джерельна, 16,18;
  • вул. Євгена Патона, 25;
  • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;
  • вул. Індустріальна, 2-145А;
  • пров. Індустріальний, 1/4-99;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;
  • вул. Марусі Чурай, 3-52;
  • вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;
  • вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;
  • вул. Нечуя Левицького, 15А-22;
  • вул. Олексія Древаля, 85-223;
  • пров. Прибережний, 3-10А;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • вул. Сержанта Трушакова, 46-77;
  • вул. Солов’їна, 10;
  • пр. Сонячний, 3-45;
  • туп. Сонячний, 38/12;
  • вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;
  • вул. Чернігівська, 1-23;
  • пров. Чорнобаївський, 1-58.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Віри Холодної, 33-66А;
  • пров. Чорнобаївський, 40А,40Б,60Б;
  • вул. Євгена Патона, 1-21А;
  • вул. Енергетиків, 39-71;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
  • пр. Далекий, 1-10;
  • просп. Свободи, 34А;
  • вул. Каховська, 47;
  • вул. Лугова, 38-52;
  • вул. Раїси Кириченко, 101-108;
  • пр. Луговий, 4,8,12;
  • вул. Юрія Кондратюка, 82;
  • вул. Кооперативна, 1А;
  • вул. Вільної України, 3-14;
  • просп. Полтавський, 34-48;
  • вул. Платухіна, 3-23;
  • туп. Кременецький, 3-26;
  • вул. Ірпінська, 7-14;
  • вул. Платухіна, 20-37;
  • вул. Романа Шухевича, 11-36;
  • туп. Юнатів, 1-7;
  • вул. Ботанічна, 21-34;
  • пр. Івана Калиновича, 1-22;
  • вул. Кооперативна, 116,116А;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1,1А,1Д,2Б;
  • пров. Князя Олега, 1-4,1-7;
  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
  • вул. Богдана Хмельницького, 31А;
  • впр. Григорія-Барського, 1-12;
  • пров. Зелений, 2/16-17;
  • пров. Нечая, 13-19;
  • вул. Проектна. 11/6-31;
  • пров. Проектний, 3-7.

З 8.00 до 19.00:

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське;
  • с. Потоки;
  • с. Соснівка.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29, 33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • вул. Європейська, 60А;
  • вул. Київська, 64-80, 121;
  • вул. Ярова, 1-7;
  • туп. Урожайний, 2;
  • вул. Академіка Герасимовича, 171;
  • с. Мала Кохнівка.
Автор: Віктор Крук
