Де у суботу в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Вчора, 20:02
Переглядів: 354
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 18 жовтня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00:
- пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;
- пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
- пр. 2-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 3-й Індустріальний, 11,12;
- пр. 3-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 4-й Індустріальний, 6,8;
- пр. 4-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 5-й Індустріальний, 5-12;
- пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;
- квт. 304, 16-18;
- вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
- пров. Великокохнівський, 1-15;
- пр. Великокохнівський, 1-61;
- вул. Віри Холодної, 1-41А;
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16,18;
- вул. Євгена Патона, 25;
- вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;
- вул. Індустріальна, 2-145А;
- пров. Індустріальний, 1/4-99;
- вул. Козацька, 71-134;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;
- вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;
- вул. Нечуя Левицького, 15А-22;
- вул. Олексія Древаля, 85-223;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Сержанта Трушакова, 46-77;
- вул. Солов’їна, 10;
- пр. Сонячний, 3-45;
- туп. Сонячний, 38/12;
- вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;
- вул. Чернігівська, 1-23;
- пров. Чорнобаївський, 1-58.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Віри Холодної, 33-66А;
- пров. Чорнобаївський, 40А,40Б,60Б;
- вул. Євгена Патона, 1-21А;
- вул. Енергетиків, 39-71;
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
- пр. Далекий, 1-10;
- просп. Свободи, 34А;
- вул. Каховська, 47;
- вул. Лугова, 38-52;
- вул. Раїси Кириченко, 101-108;
- пр. Луговий, 4,8,12;
- вул. Юрія Кондратюка, 82;
- вул. Кооперативна, 1А;
- вул. Вільної України, 3-14;
- просп. Полтавський, 34-48;
- вул. Платухіна, 3-23;
- туп. Кременецький, 3-26;
- вул. Ірпінська, 7-14;
- вул. Платухіна, 20-37;
- вул. Романа Шухевича, 11-36;
- туп. Юнатів, 1-7;
- вул. Ботанічна, 21-34;
- пр. Івана Калиновича, 1-22;
- вул. Кооперативна, 116,116А;
- вул. Юрія Кондратюка, 1,1А,1Д,2Б;
- пров. Князя Олега, 1-4,1-7;
- вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
- вул. Богдана Хмельницького, 31А;
- впр. Григорія-Барського, 1-12;
- пров. Зелений, 2/16-17;
- пров. Нечая, 13-19;
- вул. Проектна. 11/6-31;
- пров. Проектний, 3-7.
З 8.00 до 19.00:
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Потоки;
- с. Соснівка.
З 8.00 до 20.00:
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29, 33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- вул. Київська, 64-80, 121;
- вул. Ярова, 1-7;
- туп. Урожайний, 2;
- вул. Академіка Герасимовича, 171;
- с. Мала Кохнівка.
