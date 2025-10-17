Де у суботу в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 18 жовтня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00: пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;

пров. 2-й Індустріальний, 3-12;

пр. 2-й Індустріальний, 3,4;

пров. 3-й Індустріальний, 11,12;

пр. 3-й Індустріальний, 3,4;

пров. 4-й Індустріальний, 6,8;

пр. 4-й Індустріальний, 3,4;

пров. 5-й Індустріальний, 5-12;

пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;

квт. 304, 16-18;

вул. Великокохнівська, 2/2-57А;

пров. Великокохнівський, 1-15;

пр. Великокохнівський, 1-61;

вул. Віри Холодної, 1-41А;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16,18;

вул. Євгена Патона, 25;

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;

вул. Індустріальна, 2-145А;

пров. Індустріальний, 1/4-99;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;

вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;

вул. Нечуя Левицького, 15А-22;

вул. Олексія Древаля, 85-223;

пров. Прибережний, 3-10А;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Сержанта Трушакова, 46-77;

вул. Солов’їна, 10;

пр. Сонячний, 3-45;

туп. Сонячний, 38/12;

вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;

вул. Чернігівська, 1-23;

пров. Чорнобаївський, 1-58. З 8.00 до 17.00: вул. Віри Холодної, 33-66А;

пров. Чорнобаївський, 40А,40Б,60Б;

вул. Євгена Патона, 1-21А;

вул. Енергетиків, 39-71;

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;

пр. Далекий, 1-10;

просп. Свободи, 34А;

вул. Каховська, 47;

вул. Лугова, 38-52;

вул. Раїси Кириченко, 101-108;

пр. Луговий, 4,8,12;

вул. Юрія Кондратюка, 82;

вул. Кооперативна, 1А;

вул. Вільної України, 3-14;

просп. Полтавський, 34-48;

вул. Платухіна, 3-23;

туп. Кременецький, 3-26;

вул. Ірпінська, 7-14;

вул. Платухіна, 20-37;

вул. Романа Шухевича, 11-36;

туп. Юнатів, 1-7;

вул. Ботанічна, 21-34;

пр. Івана Калиновича, 1-22;

вул. Кооперативна, 116,116А;

вул. Юрія Кондратюка, 1,1А,1Д,2Б;

пров. Князя Олега, 1-4,1-7;

вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;

вул. Богдана Хмельницького, 31А;

впр. Григорія-Барського, 1-12;

пров. Зелений, 2/16-17;

пров. Нечая, 13-19;

вул. Проектна. 11/6-31;

пров. Проектний, 3-7. З 8.00 до 19.00: просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське;

с. Потоки;

с. Соснівка. З 8.00 до 20.00: пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29, 33;

вул. Перекопська, 40;

вул. Європейська, 60А;

вул. Київська, 64-80, 121;

вул. Ярова, 1-7;

туп. Урожайний, 2;

вул. Академіка Герасимовича, 171;

с. Мала Кохнівка.

