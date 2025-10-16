Де в Кременчуці у п’ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п’ятницю, 17 жовтня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00:
- пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;
- пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
- пр. 2-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 3-й Індустріальний, 11,12;
- пр. 3-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 4-й Індустріальний, 6,8;
- пр. 4-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 5-й Індустріальний, 5-12;
- пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;
- квт. 304, 16-18;
- вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
- пров. Великокохнівський, 1-15;
- пр. Великокохнівський, 1-61;
- вул. Віри Холодної, 1-41А;
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16,18;
- вул. Євгена Патона, 25;
- вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;
- вул. Індустріальна, 2-145А;
- пров. Індустріальний, 1/4-99;
- вул. Козацька, 71-134;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;
- вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;
- вул. Нечуя Левицького, 15А-22;
- вул. Олексія Древаля, 85-223;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Сержанта Трушакова, 46-77;
- вул. Солов’їна, 10;
- пр. Сонячний, 3-45;
- туп. Сонячний, 38/12;
- вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;
- вул. Чернігівська, 1-23;
- пров. Чорнобаївський, 1-58;
- пров. Давида Гурамішвілі, 1-8;
- вул. Олени Пчілки, 2А-23;
- пров. Полтавський, 3-108;
- просп. Полтавський, 33-106;
- вул. Якова Петруся, 24;
- пров. Якова Петруся, 3-22;
- пров. Микити Клєцкова, 28А-47.
З 8.00 до 17.00:
- туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
- туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
- туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3;
- пров. Вагонний, 16;
- вул. Давида Кострова, 2/37;
- вул. Івана Багряного, 1/39;
- вул. Івана Дзюби, 3-36;
- вул. Капітана Мовчана, 1-26;
- пров. Композитора Вербицького, 1-16;
- пров. Малокохнівський, 1-23/3;
- пров. Марії Примаченко, 2-25;
- туп. Миколи Сціборського, 7;
- пров. Новогеоргієвський, 10А;
- вул. Павла Скоропадського, 16;
- вул. Панаса Мирного, 3-15;
- вул. Паризька, 2/32-14/35;
- пров. Парковий, 18/2-27;
- пров. Південний, 1/29-26;
- вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
- вул. Максима Кривоноса, 1А-40;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- пров. Фруктовий, 18;
- вул. Щаслива, 2-40;
- пров. Парковий, 2Б;
- вул. Віри Холодної, 33-66А;
- пров. Чорнобаївський, 40А,40Б,60Б;
- вул. Євгена Патона, 1-21А;
- вул. Енергетиків, 39-71;
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
- пр. Далекий, 1-10;
- вул. Великокохнівська, 12-57А;
- пров. Великокохнівський, 4;
- пр. Великокохнівський, 1-61;
- вул. Великокохнівська, 2/2-9;
- пров. Великокохнівський, 1-15;
- вул. віри Холодної, 11/2-36;
- вул. Олексія Древаля, 117-173А;
- пров. Чорнобаївський, 16,18;
- вул. Олексія Древаля;
- пр. 1-й Ягідний, 4,4А;
- пр. 2-й Ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- вул. Віри Холодної, 41А;
- пров. Чорнобаївський, 1-58;
- вул. Марусі Чурай, 3-54;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- вул. Європейська, 83/18-87;
- пров. Кар’єрний, 1/4 -23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- вул. Криворудна, 2-14;
- пров. Льва Євселевського, 3-19;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 83-120;
- вул. Підгірна, 1-38;
- вул. Піщана, 13-26;
- пров. Піщаний, 5-27Б;
- вул. Скеляста, 34;
- пров. Степана Бандери, 19-40/40;
- вул. Хорольська, 30-67/18;
- вул. Каховська, 47;
- вул. Лугова, 38-52;
- вул. Раїси Кириченко, 101-108;
- пр. Луговий, 4,8,12;
- вул. Юрія Кондратюка, 82;
- вул. Кооперативна,1А;
- пров. Прибрежний, 3-10А;
- пр. Сонячний, 30-45;
- туп. Сонячний, 38/12,40;
- просп. Свободи, 34А;
- вул. Карпенка-Карого, 16-23;
- вул. Салганна, 7-45;
- пров. Світловодський, 3-8/19;
- вул. Господарська, 1-38;
- пров. Господарський, 3-10А;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Івана Багряного, 3-21;
- пров. Композитора Вербицького, 3А,5;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-75А;
- вул. Нижня, 1-28;
- пров. Шосейний, 8,10;
- вул. Щаслива, 33;
- вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
- вул. Космонавтів, 67;
- вул. Чумацький Шлях, 45-67;
- вул. Квартальна, 4,14Б;
- б-р Українського Відродження, 7-21;
- вул. Миколи Залудяка, 4,14,14В;
- вул. Давида Кострова, 2/37;
- вул. Капітана Мовчана, 1-26;
- пров. Марії Примаченко, 2-25;
- туп. Миколи Сціборського, 7;
- вул. Паризька, 2/32-12;
- вул. Рєпіна, 2/26-8;
- вул. Максима Кривоноса, 25;
- пр. Володимира Константиновича, 7-39;
- пр. Івана Калиновича, 21-60;
- пров. Князя Олега, 1/6-48/15;
- вул. Кооперативна, 77-112;
- пров. Кооперативний, 4/35-33/5;
- вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4;
- туп. Спокійний, 1-14;
- вул. Юрія Кондратюка, 2-30А;
- вул. Михайла Драгоманова, 33/5;
- вул. Карпенка-Карого, 22-60;
- вул. Кохнівська, 44-62;
- пров Кохнівський, 3, 3А;
- вул. Салганна, 4-65;
- пров. Межовий, 1-30;
- вул. Кагамлицька, 1/18-22/20;
- пров. Кагамлицький, 2-18;
- пров. Міклухо-Маклая, 1-22;
- вул. Новокагамлицька, 25-45;
- вул. Подовжня, 3-17;
- вул. Сержанта Мельничука, 78-139;
- пров. Уласа Самчука, 18-32;
- вул. Чередницька, 116А;
- пров. Ювілейний, 3-23;
- пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;
- вул. Шевченка, 102-140;
- вул. Небесної Сотні, 98;
- вул. Лікаря О.Богаєвського, 31;
- вул. Індустріальна, 100-145А;
- вул. Олексія Древаля, 170,172Б,213А;
- вул. Миколи Татарулі, 103-204;
- пров. Індустріальний, 82-99;
- пров. 6-й Індустріальний, 12;
- вул. Ботанічна, 21-34;
- пр. Івана Калиновича, 1-22;
- вул. Кооперативна, 116,116А;
- вул. Юрія Кондратюка, 1,1А,1Д,2Б;
- пров. Князя Олега, 1-4,1-7;
- вул. Ірпінська, 7-14;
- вул. Платухіна, 20-37;
- вул. Романа Шухевича, 11-36;
- туп. Юнатів, 1-7;
- вул. Вільної України, 3-14;
- просп. Полтавський, 34-48;
- вул. Платухіна, 3-23;
- туп. Кременецький, 3-26.
З 8.00 до 20.00:
- вул. Київська, 64-80,
- 121; вул. Ярова, 1-7;
- вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
- вул. Богдана Хмельницького, 31А;
- пр. Григорія-Барського, 1-12;
- пров. Зелений, 2/16-17;
- пров. Нечая, 13-19;
- вул. Проектна. 11/6-31;
- пров. Проектний, 3-7;
- туп. Урожайний, 2;
- вул. Академіка Герасимовича, 171;
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29, 33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Соснівка.
