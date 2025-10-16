Де в Кременчуці у п’ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 364

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п’ятницю, 17 жовтня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00: пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;

пров. 2-й Індустріальний, 3-12;

пр. 2-й Індустріальний, 3,4;

пров. 3-й Індустріальний, 11,12;

пр. 3-й Індустріальний, 3,4;

пров. 4-й Індустріальний, 6,8;

пр. 4-й Індустріальний, 3,4;

пров. 5-й Індустріальний, 5-12;

пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;

квт. 304, 16-18;

вул. Великокохнівська, 2/2-57А;

пров. Великокохнівський, 1-15;

пр. Великокохнівський, 1-61;

вул. Віри Холодної, 1-41А;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16,18;

вул. Євгена Патона, 25;

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;

вул. Індустріальна, 2-145А;

пров. Індустріальний, 1/4-99;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;

вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;

вул. Нечуя Левицького, 15А-22;

вул. Олексія Древаля, 85-223;

пров. Прибережний, 3-10А;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Сержанта Трушакова, 46-77;

вул. Солов’їна, 10;

пр. Сонячний, 3-45;

туп. Сонячний, 38/12;

вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;

вул. Чернігівська, 1-23;

пров. Чорнобаївський, 1-58;

пров. Давида Гурамішвілі, 1-8;

вул. Олени Пчілки, 2А-23;

пров. Полтавський, 3-108;

просп. Полтавський, 33-106;

вул. Якова Петруся, 24;

пров. Якова Петруся, 3-22;

пров. Микити Клєцкова, 28А-47. З 8.00 до 17.00: туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;

туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;

туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3;

пров. Вагонний, 16;

вул. Давида Кострова, 2/37;

вул. Івана Багряного, 1/39;

вул. Івана Дзюби, 3-36;

вул. Капітана Мовчана, 1-26;

пров. Композитора Вербицького, 1-16;

пров. Малокохнівський, 1-23/3;

пров. Марії Примаченко, 2-25;

туп. Миколи Сціборського, 7;

пров. Новогеоргієвський, 10А;

вул. Павла Скоропадського, 16;

вул. Панаса Мирного, 3-15;

вул. Паризька, 2/32-14/35;

пров. Парковий, 18/2-27;

пров. Південний, 1/29-26;

вул. Рєпіна, 1/30-20/26;

вул. Максима Кривоноса, 1А-40;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

пров. Фруктовий, 18;

вул. Щаслива, 2-40;

пров. Парковий, 2Б;

вул. Віри Холодної, 33-66А;

пров. Чорнобаївський, 40А,40Б,60Б;

вул. Євгена Патона, 1-21А;

вул. Енергетиків, 39-71;

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;

пр. Далекий, 1-10;

вул. Великокохнівська, 12-57А;

пров. Великокохнівський, 4;

пр. Великокохнівський, 1-61;

вул. Великокохнівська, 2/2-9;

пров. Великокохнівський, 1-15;

вул. віри Холодної, 11/2-36;

вул. Олексія Древаля, 117-173А;

пров. Чорнобаївський, 16,18;

вул. Олексія Древаля;

пр. 1-й Ягідний, 4,4А;

пр. 2-й Ягідний, 2;

вул. Адмірала Остроградського, 1-28;

вул. Вільної України, 17/2-40;

пров. Леся Курбаса, 2-20;

пров. Марії Заньковецької, 1-51;

вул. Олени Пчілки, 11/39-18;

пров. Ягідний, 2-39;

вул. Віри Холодної, 41А;

пров. Чорнобаївський, 1-58;

вул. Марусі Чурай, 3-54;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

вул. Європейська, 83/18-87;

пров. Кар’єрний, 1/4 -23;

пров. Козачий, 2/7-23;

вул. Криворудна, 2-14;

пров. Льва Євселевського, 3-19;

пров. Миргородський, 2-11;

вул. Переяславська, 83-120;

вул. Підгірна, 1-38;

вул. Піщана, 13-26;

пров. Піщаний, 5-27Б;

вул. Скеляста, 34;

пров. Степана Бандери, 19-40/40;

вул. Хорольська, 30-67/18;

вул. Каховська, 47;

вул. Лугова, 38-52;

вул. Раїси Кириченко, 101-108;

пр. Луговий, 4,8,12;

вул. Юрія Кондратюка, 82;

вул. Кооперативна,1А;

пров. Прибрежний, 3-10А;

пр. Сонячний, 30-45;

туп. Сонячний, 38/12,40;

просп. Свободи, 34А;

вул. Карпенка-Карого, 16-23;

вул. Салганна, 7-45;

пров. Світловодський, 3-8/19;

вул. Господарська, 1-38;

пров. Господарський, 3-10А;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. Івана Багряного, 3-21;

пров. Композитора Вербицького, 3А,5;

вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;

вул. Максима Кривоноса, 41/2-75А;

вул. Нижня, 1-28;

пров. Шосейний, 8,10;

вул. Щаслива, 33;

вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;

вул. Космонавтів, 67;

вул. Чумацький Шлях, 45-67;

вул. Квартальна, 4,14Б;

б-р Українського Відродження, 7-21;

вул. Миколи Залудяка, 4,14,14В;

вул. Давида Кострова, 2/37;

вул. Капітана Мовчана, 1-26;

пров. Марії Примаченко, 2-25;

туп. Миколи Сціборського, 7;

вул. Паризька, 2/32-12;

вул. Рєпіна, 2/26-8;

вул. Максима Кривоноса, 25;

пр. Володимира Константиновича, 7-39;

пр. Івана Калиновича, 21-60;

пров. Князя Олега, 1/6-48/15;

вул. Кооперативна, 77-112;

пров. Кооперативний, 4/35-33/5;

вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4;

туп. Спокійний, 1-14;

вул. Юрія Кондратюка, 2-30А;

вул. Михайла Драгоманова, 33/5;

вул. Карпенка-Карого, 22-60;

вул. Кохнівська, 44-62;

пров Кохнівський, 3, 3А;

вул. Салганна, 4-65;

пров. Межовий, 1-30;

вул. Кагамлицька, 1/18-22/20;

пров. Кагамлицький, 2-18;

пров. Міклухо-Маклая, 1-22;

вул. Новокагамлицька, 25-45;

вул. Подовжня, 3-17;

вул. Сержанта Мельничука, 78-139;

пров. Уласа Самчука, 18-32;

вул. Чередницька, 116А;

пров. Ювілейний, 3-23;

пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;

вул. Шевченка, 102-140;

вул. Небесної Сотні, 98;

вул. Лікаря О.Богаєвського, 31;

вул. Індустріальна, 100-145А;

вул. Олексія Древаля, 170,172Б,213А;

вул. Миколи Татарулі, 103-204;

пров. Індустріальний, 82-99;

пров. 6-й Індустріальний, 12;

вул. Ботанічна, 21-34;

пр. Івана Калиновича, 1-22;

вул. Кооперативна, 116,116А;

вул. Юрія Кондратюка, 1,1А,1Д,2Б;

пров. Князя Олега, 1-4,1-7;

вул. Ірпінська, 7-14;

вул. Платухіна, 20-37;

вул. Романа Шухевича, 11-36;

туп. Юнатів, 1-7;

вул. Вільної України, 3-14;

просп. Полтавський, 34-48;

вул. Платухіна, 3-23;

туп. Кременецький, 3-26. З 8.00 до 20.00: вул. Київська, 64-80,

121; вул. Ярова, 1-7;

вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;

вул. Богдана Хмельницького, 31А;

пр. Григорія-Барського, 1-12;

пров. Зелений, 2/16-17;

пров. Нечая, 13-19;

вул. Проектна. 11/6-31;

пров. Проектний, 3-7;

туп. Урожайний, 2;

вул. Академіка Герасимовича, 171;

пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29, 33;

вул. Перекопська, 40;

вул. Європейська, 60А;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське;

с. Потоки;

с. Мала Кохнівка;

с. Соснівка.

Поділитись новиною



