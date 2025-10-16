Кременчуцька тенісистка Марія Пилипенко отримуватиме річну стипендію від президента

Стипендії отримуватимуть спортсмени з інвалідністю та їхні тренери

Кременчуцька тенісистка Марія Пилипенко отримуватиме річну стипендію від президента. Про це йдеться в указі від 14 жовтня 2025 року.

У документі зазначено, що стипендії отримуватимуть спортсмени — діти з інвалідністю та їхні тренери.

Із Полтавщини стипендіатів четверо:

Марія Пилипенко, чемпіонка всеукраїнських змагань із настільного тенісу серед спортсменів із порушенням слуху;

Даниїл Бєлий — срібний призер всеукраїнських змагань із параплавання;

Роман Мокрій — чемпіон всеукраїнських змагань із голболу;

Марія Лівер — тренерка срібного призера з пара плавання всеукраїнських спортивних змагань з пара плавання Даниїла Бєлого.

Зазначимо, що такі стипендії Марія Пилипенко і Даниліїд Бєлий та його тренерка отримують вже не вперше.

Нагадаємо, минулої осені Марія Пилипенко та її тренер Сергій Казарян отримали подякивід міського голови.