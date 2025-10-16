Кременчуцька тенісистка Марія Пилипенко отримуватиме річну стипендію від президента. Про це йдеться в указі від 14 жовтня 2025 року.
У документі зазначено, що стипендії отримуватимуть спортсмени — діти з інвалідністю та їхні тренери.
Із Полтавщини стипендіатів четверо:
Зазначимо, що такі стипендії Марія Пилипенко і Даниліїд Бєлий та його тренерка отримують вже не вперше.
Нагадаємо, минулої осені Марія Пилипенко та її тренер Сергій Казарян отримали подякивід міського голови.
