У Кременчуці погодили зміни до детального плану території для будівництва торговельного центру

ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці погодили зміни до детального плану території для будівництва торговельного центру

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

Відомо, що разом з центром планується облаштування підземного простору на 100 осіб та автостоянки для тимчасового паркування автомобілів

15 жовтня у Кременчуці громада погодила зміни до детального плану території центральної частини міста. 28 учасників громадських слухань підтримали зміну планувальної структури земельної ділянки на перехресті вул. Тараса Шевченка та вул. Української. Там планують звести адміністративно-торговельний центр. 

Як розповіли у міській раді, разом з центром планується облаштування підземного простору на 100 осіб та автостоянки для тимчасового паркування автомобілів. 

Земельну ділянку, де зведуть центр, орендує ФОП Жук Євгеній Володимирович. Площа ділянки — 1104 м². 

Нагадаємо, раніше міський голова Віталій Малецький розповідав, що підприємець Жук — «релокований». За його словами, до Кременчука приїхало багато людей «із східних регіонів, з північних», які «готові розпочати тут свій бізнес».

Торік 27 вересня депутати погодили початок роботи з внесення змін до детального плану центральної частини Кременчука.

Нагадаємо, на ділянці, де розташоване приміщення колишнього лікеро-горілчаного заводу у Кременчуці, планують звести 4 багатоповерхівки і адміністративний центр. Громада одноголосно підтримала зміни до детального плану території в кварталі, обмеженому вул. Сержанта Мельничука, вул. Межова, вул. Новомежова, проїздом Парковий та вул. Володимира Черниша — зміну цільового призначення ділянки. 

0
Автор: Телеграф
Теги: торговельний центр
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх