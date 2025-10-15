У Кременчуці погодили зміни до детального плану території для будівництва торговельного центру

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

Відомо, що разом з центром планується облаштування підземного простору на 100 осіб та автостоянки для тимчасового паркування автомобілів

15 жовтня у Кременчуці громада погодила зміни до детального плану території центральної частини міста. 28 учасників громадських слухань підтримали зміну планувальної структури земельної ділянки на перехресті вул. Тараса Шевченка та вул. Української. Там планують звести адміністративно-торговельний центр.

Як розповіли у міській раді, разом з центром планується облаштування підземного простору на 100 осіб та автостоянки для тимчасового паркування автомобілів.

Земельну ділянку, де зведуть центр, орендує ФОП Жук Євгеній Володимирович. Площа ділянки — 1104 м².

Нагадаємо, раніше міський голова Віталій Малецький розповідав, що підприємець Жук — «релокований». За його словами, до Кременчука приїхало багато людей «із східних регіонів, з північних», які «готові розпочати тут свій бізнес».

Торік 27 вересня депутати погодили початок роботи з внесення змін до детального плану центральної частини Кременчука.

Нагадаємо, на ділянці, де розташоване приміщення колишнього лікеро-горілчаного заводу у Кременчуці, планують звести 4 багатоповерхівки і адміністративний центр. Громада одноголосно підтримала зміни до детального плану території в кварталі, обмеженому вул. Сержанта Мельничука, вул. Межова, вул. Новомежова, проїздом Парковий та вул. Володимира Черниша — зміну цільового призначення ділянки.