У Кременчуці суд арештував корпоративні права Федерації хокею України через можливе підроблення документів

ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Кременчук, Надзвичайні новини, Спорт, Топ-новина

У Кременчуці суд арештував корпоративні права Федерації хокею України через можливе підроблення документів

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 316

У справі розслідують спробу змінити керівництво федерації на підставі фальсифікованого протоколу, йдеться в ухвалі

10 жовтня Автозаводський районний суд Кременчука частково задовольнив клопотання слідчого поліції та наклав арешт на корпоративні права і статут Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України». Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів, що дають право на внесення змін до управлінських органів Федерації. Про це стало відомо з ухвали суду. 

За даними слідства, 7 жовтня 2025 року частина членів Ради Федерації провела онлайн-засідання у Zoom без відома чинного президента організації. На ньому було оформлено протокол, у якому нелегітимно обрано нового президента Федерації та змінено склад керівних органів. Надалі ці документи, як підозрює слідство, намагалися подати до Мін’юсту для державної реєстрації змін.

Слідчі визнали корпоративні права Федерації речовим доказом у провадженні та звернулися до суду з вимогою їх арешту — щоб запобігти можливим незаконним змінам у реєстрі чи ліквідації організації.

Суд погодився з доводами сторони обвинувачення та заборонив державним реєстраторам і нотаріусам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо Федерації — зокрема, вносити зміни до статуту, відомостей про керівника чи місцезнаходження, а також ухвалювати рішення про ліквідацію або реорганізацію.

Нагадаємо, торік 22 вересня у Кременчуці відбувся Генеральний конгрес Федерації хокею України, де обирали нового президента ФХУ, членів Ради ФХУ. Федерацію очолив депутат Полтавської обласної ради, колишній керівник хокейного клубу «Кременчук» Сергій Мазур. 

Як писало Суспільне Спорт, експрезидент Федерації хокею України Георгій Зубко планував оскаржити результати конгресу. Зубко наголосив, що конгрес у Кременчуці відбувся всупереч статуту Федерації хокею України та українському законодавству.

Що передувало зміні керівництва Федерації хокею України

У середині липня торік Дисциплінарний комітет ФХУ призупинив повноваження семи членів Ради федерації. На сайті організації тоді з’явилася заява про спробу «захоплення та вчинення дій, що перешкоджають законній діяльності Федерації», пише Суспільне.

Тодішній президент Георгій Зубко у коментарі виданню «Чемпіон» назвав це «спробою заколоту», який, за його словами, готувався ще у червні під керівництвом колишнього президента Федерації Анатолія Брезвіна.

У серпні 2024-го кандидатом на посаду президента став Сергій Мазур, екскерівник хокейного клубу «Кременчук». За умовами виборів він не міг висуватись, обіймаючи цю посаду, тому перед балотуванням залишив клуб.

У вересні торік колишня віцепрезидентка ФХУ Олександра Слатвицька звинуватила Зубка у «блокуванні доступу працівників до соцмереж» і заявила, що рішення про відсторонення членів Ради було «сфальсифікованим».

За два дні до виборів Мазур повідомив про спробу Зубка через суд заборонити проведення конгресу, але 22 вересня клуб «Кременчук» оголосив про обрання Мазура президентом Федерації. Того ж дня Зубко заявив, що не визнає результатів конгресу і оскаржуватиме їх у суді.

1
Автор: Телеграф
Теги: ФХУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх