У Кременчуці суд арештував корпоративні права Федерації хокею України через можливе підроблення документів

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 316

У справі розслідують спробу змінити керівництво федерації на підставі фальсифікованого протоколу, йдеться в ухвалі

10 жовтня Автозаводський районний суд Кременчука частково задовольнив клопотання слідчого поліції та наклав арешт на корпоративні права і статут Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України». Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів, що дають право на внесення змін до управлінських органів Федерації. Про це стало відомо з ухвали суду.

За даними слідства, 7 жовтня 2025 року частина членів Ради Федерації провела онлайн-засідання у Zoom без відома чинного президента організації. На ньому було оформлено протокол, у якому нелегітимно обрано нового президента Федерації та змінено склад керівних органів. Надалі ці документи, як підозрює слідство, намагалися подати до Мін’юсту для державної реєстрації змін.

Слідчі визнали корпоративні права Федерації речовим доказом у провадженні та звернулися до суду з вимогою їх арешту — щоб запобігти можливим незаконним змінам у реєстрі чи ліквідації організації.

Суд погодився з доводами сторони обвинувачення та заборонив державним реєстраторам і нотаріусам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо Федерації — зокрема, вносити зміни до статуту, відомостей про керівника чи місцезнаходження, а також ухвалювати рішення про ліквідацію або реорганізацію.

Нагадаємо, торік 22 вересня у Кременчуці відбувся Генеральний конгрес Федерації хокею України, де обирали нового президента ФХУ, членів Ради ФХУ. Федерацію очолив депутат Полтавської обласної ради, колишній керівник хокейного клубу «Кременчук» Сергій Мазур.

Як писало Суспільне Спорт, експрезидент Федерації хокею України Георгій Зубко планував оскаржити результати конгресу. Зубко наголосив, що конгрес у Кременчуці відбувся всупереч статуту Федерації хокею України та українському законодавству.

Що передувало зміні керівництва Федерації хокею України

У середині липня торік Дисциплінарний комітет ФХУ призупинив повноваження семи членів Ради федерації. На сайті організації тоді з’явилася заява про спробу «захоплення та вчинення дій, що перешкоджають законній діяльності Федерації», пише Суспільне.

Тодішній президент Георгій Зубко у коментарі виданню «Чемпіон» назвав це «спробою заколоту», який, за його словами, готувався ще у червні під керівництвом колишнього президента Федерації Анатолія Брезвіна.

У серпні 2024-го кандидатом на посаду президента став Сергій Мазур, екскерівник хокейного клубу «Кременчук». За умовами виборів він не міг висуватись, обіймаючи цю посаду, тому перед балотуванням залишив клуб.

У вересні торік колишня віцепрезидентка ФХУ Олександра Слатвицька звинуватила Зубка у «блокуванні доступу працівників до соцмереж» і заявила, що рішення про відсторонення членів Ради було «сфальсифікованим».

За два дні до виборів Мазур повідомив про спробу Зубка через суд заборонити проведення конгресу, але 22 вересня клуб «Кременчук» оголосив про обрання Мазура президентом Федерації. Того ж дня Зубко заявив, що не визнає результатів конгресу і оскаржуватиме їх у суді.