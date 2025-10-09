Двом родинам з Козельщинської громади вручили подяки за службу їхніх синів

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 144

Родинам двох військовослужбовців із Козельщинської громади вручили подяки від командування військової частини, де служать їхні сини. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відомо, що таким чином за сумлінну службу відзначили солдата Євгена Кійченка та старшого солдата Олега Гладкого.

Подяки рідним вручили начальник відділення рекрутингу Четвертого відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Петро Андрушко та голова громади Олександр Троцький.

У громаді наголошують, що це — спосіб висловити вдячність тим, хто підтримує своїх захисників на фронті.

Нагадаємо, кілька років тому військові подякували мамі бійця з Кременчука за виховання сина.