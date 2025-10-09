Двом родинам з Козельщинської громади вручили подяки за службу їхніх синів

Командування військової частини відзначило рідних солдата Євгена Кійченка та старшого солдата Олега Гладкого
Родинам двох військовослужбовців із Козельщинської громади вручили подяки від командування військової частини, де служать їхні сини. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Відомо, що таким чином за сумлінну службу відзначили солдата Євгена Кійченка та старшого солдата Олега Гладкого.
Подяки рідним вручили начальник відділення рекрутингу Четвертого відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Петро Андрушко та голова громади Олександр Троцький.
У громаді наголошують, що це — спосіб висловити вдячність тим, хто підтримує своїх захисників на фронті.
Нагадаємо, кілька років тому військові подякували мамі бійця з Кременчука за виховання сина.
