Військові подякували мамі бійця з Кременчука за виховання сина

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 670

Подяку вручили у стінах Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Сьогодні, 16 травня, урочисто привітали маму військового з Кременчука Максима Саренка Світлану Василівну. Лист подяки надійшов до Кременчуцького РТЦК та СП від військової частини за гідне виховання сина. Нагороду матері вручив Військовий комісар Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки Роман Сушко.

— Війна докорінно змінила життя української молоді, перекреслила мрії багатьох українців. Багато юнаків та дівчат йдуть до війська, щоб давати відсіч агресору, до лав територіальної оборони та займаються волонтерством. Ваше виховання та навчання сина дозволило йому стати справжнім лицарем-патріотом, свідомим громадянином та захисником рідної землі, — йдеться у листі.

Світлана Василівна розповіла, що у неї двоє синів військових, які наразі боронять незалежність України.

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з військовим Максимом, який розповів, що боронить незалежність на Донецькому напрямку. До повномасштабного наступу займався у сфері будівництва, але 24 лютого прийняв рішення стати на захист України.