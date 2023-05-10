«Полюємо на ворожі БпЛА на Бахмутському напрямку», — військовий з Кременчука Максим Саренко

Військовий з Кременчука Максим Сиренко з початку повномасштабного наступну став на захист України. Чоловік наразі боронить незалежність на Донеччині. Нещодавно його мама отримала подяку від військової частини за чудове виховання сина.

— Війна докорінно змінила життя української молоді, перекреслила мрії багатьох українців. Багато юнаків та дівчат йдуть до війська, щоб давати відсіч агресору, до лав територіальної оборони та займаються волонтерством.

Ваше виховання та навчання сина дозволило йому стати справжнім лицарем-патріотом, свідомим громадянином та захисником рідної землі.

І хоч у мирному житті він далекий від військової професії, але не зміг стояти осторонь, бути байдужим, а долучився до лав наших Збройних Сил України й мужньо боронить свою Вітчизну від ворога.

Він є прикладом відваги, стійкості, витримки, для інших бійців на полі бою. А в житті — він проста, щира людина і вірний побратим.

Ми прагнемо, щоб історії з життя звичайних простих наших людей, які на даний час є справжніми героями, надихали нашу молодь і виховували в ній той патріотизм, любов до свого краю, відданість і відповідальність.

Ми на своїй землі, ми витримаємо та віримо, що все швидко закінчиться нашою перемогою, — йдеться у повідомленні військової частини.