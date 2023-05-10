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«Полюємо на ворожі БпЛА на Бахмутському напрямку», — військовий з Кременчука Максим Саренко

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 235

  

Родина військового отримала подяку за чудове виховання сина, який став на захист держави

Військовий з Кременчука Максим Сиренко з початку повномасштабного наступну став на захист України. Чоловік наразі боронить незалежність на Донеччині. Нещодавно його мама отримала подяку від військової частини за чудове виховання сина.

Війна докорінно змінила життя української молоді, перекреслила мрії багатьох українців. Багато юнаків та дівчат йдуть до війська, щоб давати відсіч агресору, до лав територіальної оборони та займаються волонтерством.

Ваше виховання та навчання сина дозволило йому стати справжнім лицарем-патріотом, свідомим громадянином та захисником рідної землі.

І хоч у мирному житті він далекий від військової професії, але не зміг стояти осторонь, бути байдужим, а долучився до лав наших Збройних Сил України й мужньо боронить свою Вітчизну від ворога.

Він є прикладом відваги, стійкості, витримки, для інших бійців на полі бою. А в житті він проста, щира людина і вірний побратим.

Ми прагнемо, щоб історії з життя звичайних простих наших людей, які на даний час є справжніми героями, надихали нашу молодь і виховували в ній той патріотизм, любов до свого краю, відданість і відповідальність.

Ми на своїй землі, ми витримаємо та віримо, що все швидко закінчиться нашою перемогою, йдеться у повідомленні військової частини.

Максим розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що закінчив Кременчуцький національний університет за спеціальністю землевпорядкування і кадастр й згодом працював за фахом інженер-землевпорядник. Після Революції гідності працював закордоном, а з 2020 року самостійно робив людям ремонти.

 

Коли росія розпочала повномасштабний наступ, Максим відправив родину за кордон, а сам став у чергу під Кременчуцький РТЦК та СП (раніше військкомат).

29 лютого добровільно відвідав військомат, бо зрозумів, що все одно війна не омине жодного з нас, і вирішив не чекати, коли війна прийде в мій дім! Хоча у 2010 відкупився від армії, як це не парадоксально виглядає, з усмішкою відповів військовослужбовець.

Призвали Максима у квітні, й після двох тижнів навчань він став на захист України. Наразі військовий захищає територію в районі Донеччини.

Зараз полюємо на ворожі БпЛА на Бахмутському напрямку! А вони на нас! додав військовий.

До речі, кременчужанин отримав свій позивний ще у студентські роки Маріо. Тепер будівельник зі зброєю в руках захищає свою рідну країну.

У студентські роки підробляв на будівництві, там мав комбінезон як у Супер-Маріо, от колеги так і назвали, сказав Максим.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна подяка
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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