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Кременчук, Спорт

У Кременчуці відбувся чемпіонат міста з футболу «Чемпіонік» серед команд 2012/2013 р.н

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 136

Участь у змаганнях взяли команди з Кременчука та Кременчуцького району  

Минулими вихідними у Кременчуці завершився дитячий чемпіонат з футболу «Чемпіонік». Змагання проходили з квітня до травня серед команд 2012/2013 року народження. Футбольні баталії точилися на майданчику спортивного комплексу «Нафтохімік» за організації Асоціації розвитку спорту. Загалом чемпіонат зібрав не тільки місцеві команди, доєдналися такі спортивні громади Глобине, Омельник, Нова Галещина, Пришиб та Камбурліївка.

12 команд на фінальному етапі утворили дві Ліги: Золоту та Срібну, де призові місця розподілилися наступним чином:

Золота Ліга:

  • 1 місце - Глобине (Глобине)
  • 2 місце - Темп (Камбурліївка)
  • 3 місце - Ягуар-Жовті (Кременчук)

Срібна Ліга:

  • 1 місце - Псьол Плюс (Омельник)
  • 2 місце - Кремінь (Кременчук)
  • 3 місце - Ягуар-Крутіков (Кременчук)

Також у кожній команді обрано кращого гравця турніру, який отримав пам’ятну статуетку та смаколики:

  • Ягуар (Кременчук) - Назар Капуста
  • Геологія (Нова Галещина) - Максим Бражник
  • Ягуар-Жовті (Кременчук) - Євгеній Шелегон
  • Ягуар-Чорні (Кременчук) - Матвій Барінков
  • Ягуар-Червоні (Кременчук) - Матвій Сухорук
  • Вікторія (Пришиб) - Артем Галата
  • Темп (Камбурліївка) - Андрій Скоробагатий
  • Кремінь (Кременчук) - Ігор Купенко
  • Глобине (Глобине) - Олександр Лісняк
  • Кремінь-2 (Кременчук) - Макар Мар’яшко
  • Псьол Плюс (Омельник) - Олександр Грицак
  • Ягуар-Крутіков (Кременчук) - Лев Конохов.

Як повідомили організатори чемпіонату, то такі змагання серед дітей планують проводити на постійній основі й для інших вікових категорій, адже саме тут маленькі футболісти отримують ігрову практику, відточують свою майстерність та набувають впевненість.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Асоціація розвитку спорту
Теги: футбол
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