У Кременчуці відбувся чемпіонат міста з футболу «Чемпіонік» серед команд 2012/2013 р.н

Минулими вихідними у Кременчуці завершився дитячий чемпіонат з футболу «Чемпіонік». Змагання проходили з квітня до травня серед команд 2012/2013 року народження. Футбольні баталії точилися на майданчику спортивного комплексу «Нафтохімік» за організації Асоціації розвитку спорту. Загалом чемпіонат зібрав не тільки місцеві команди, доєдналися такі спортивні громади Глобине, Омельник, Нова Галещина, Пришиб та Камбурліївка.
12 команд на фінальному етапі утворили дві Ліги: Золоту та Срібну, де призові місця розподілилися наступним чином:
Золота Ліга:
Срібна Ліга:
Також у кожній команді обрано кращого гравця турніру, який отримав пам’ятну статуетку та смаколики:
Як повідомили організатори чемпіонату, то такі змагання серед дітей планують проводити на постійній основі й для інших вікових категорій, адже саме тут маленькі футболісти отримують ігрову практику, відточують свою майстерність та набувають впевненість.
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