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Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Чому чорнобривці — незамінні квіти для кожного городника

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 296

 

Чорнобривці є одними з найпопулярніших квітів серед городників. Їхні яскраві кольори й широкий спектр сортів роблять їх чудовим вибором для оздоблення садів, балконів і клумб. Але це не тільки красиві квіти, які прикрашають сад, вони також мають численні переваги для здоров'я рослин і біорізноманіття

Відлякують шкідників

Чорнобривці виділяють особливий запах, який не подобається багатьом комахам, що можуть завдати шкоди рослинам. Наприклад, вони відганяють мурашок, тлю, капустянку, колорадських жуків, та інших. Тому висаджуючи чорнобривці поруч з овочами або квітами, ви можете захистити їх від нападу шкідників.

Поліпшують ґрунт

Чорнобривці належать до родини айстрових, до якої також входять амброзія і подорожник. Це означає, що вони мають глибоку кореневу систему, яка проникає в ґрунт і збагачує його поживними речовинами. Крім того, чорнобривці здатні поглинати надлишок нітратів із ґрунту, що можуть бути шкідливими для інших рослин.

Мають лікувальний ефект

Чорнобривці не тільки корисні для саду, але й для людини. З їхніх квіток і листя можна приготувати настоянки, які мають протизапальну, антисептичну, знеболювальну та імуномодулюючу дію. Вони допомагають при застуді, головному болі, шлункових розладах, порізах та опіках. Також чорнобривці можна використовувати для косметичних цілей, наприклад, для очищення та освіження шкіри.

Створюють гарний настрій

Чорнобривці — це яскраві й радісні квіти, які можуть покращити настрій і додати фарб у ваш сад. Вони добре поєднуються з іншими квітами різних відтінків і форм. Ви можете створити з них букети та композиції для прикрашання будинку або подарунка. Чорнобривці також символізують вірність, довголіття та щастя.

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Автор: Анастасія ДЖАБЕР Джерело фото: dachnaideya.cx.ua
Теги: Для Дому і Сім'ї поради для дому
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