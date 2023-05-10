У Кременчуці поліція затримала 39-річного закладника

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Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили 20 згортків з наркотичними речовинами

Вчора, 9 травня, у Кременчуці, близько 19.00 патрульні затримали 39-річного місцевого закладника. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили 20 згортків з наркотичними речовинами, які він намагався реалізувати методом закладок у різних мікрорайонах міста. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження.

Наразі кременчужанина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

– Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, – повідомив начальник поліції Полтавщини, Сергій Рекун.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.