Вчора на Полтавщині горіли автівка та комбайн: травмувалася людина

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Під час першої пожежі згорів автомобіль та два гаражі, а під час другої – комбайн

Вчора, 15 травня, на Полтавщині сталися дві пожежі. Під час однієї з них травмувалася людина. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Перша пожежа сталася о 16.36 у селищі Шишаки, у провулку Панаса Мирного - у приватному гаражі загорівся автомобіль.

Пожежу загасили о 18.33. Внаслідок пожежі травмувалась людина. Вогонь знищив автомобіль та два гаражі.

Наразі причина пожежі встановлюється.

Того ж дня о 18.39 у селі Старий Іржавець Лубенського району загорівся комбайн.

Пожежу загасили о 21.00. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив електропроводку, акумулятори та гумові деталі приводу.

Наразі причина пожежі встановлюється.