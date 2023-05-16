У Кременчуці рівень води у Дніпрі залишився незмінним порівняно з учора

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Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука станом на ранок 16 травня у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81,5 метра, у нижньому — 65,6 метра. Про це повідомили у Кременчуцькій РВА.

Нагадаємо, що вчора, 15 травня, рівень води у верхньому б'єфі також склав 81,5 метра, а у нижньому — 65,6 метра.

Підтопленими залишаються 3 дачні кооперативи у Потоківському старостинському окрузі – «Політ», «Івки» та «Дніпровський залив». Вода на поверхні ґрунту відсутня, але залишається у низинах.