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Кременчук, Полтавщина

Полтавська ОВА перевіряє Кременчуцьку міську владу, а інші громади району перевірятиме КРВА

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 476

 

Військові адміністрації перевірятимуть виконання територіальними громадами делегованих повноважень – у першу чергу підготовку освітніх закладів до нового навчального року

У мерії Кременчука працюють фахівці з Полтавської обласної військової адміністрації, які перевіряють роботу виконавчих органів (департаментів, управлінь) у сфері виконання делегованих повноважень.

Про це сьогодні на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Одним із головних питань, які перевіряє обласна військова адміністрація – підготовка освітніх закладів міста до нового навчального року, зокрема підготовка укриттів, які дають можливість проводити навчання в очному режимі.

Після Кременчука фахівці Полтавської ОВА перевірятимуть роботу органів місцевого самоврядування у Горішніх Плавнях – ще одному місті обласного підпорядкування Кременчуцького району.

А Кременчуцька районна військова адміністрація з понеділка, 22 травня, починає перевірку органів місцевого самоврядування інших 10 територіальних громад району. За словами Олега Лєдніка, перевірку починають з Оболонської сільської територіальної громади.

Окрім перевірки роботи чиновників начальник Кременчуцької РВА буде проводити прийом громадян. В Оболоні він запланований на 15.00 у перший день перевірки – 22 травня. Олег Лєднік також проведе прийом громадян в одному із сіл Оболонської громади. В якому саме буде визначено згодом, про що очільник району повідомить на офіційному сайті Кременчуцької РВА.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Кременчуцька РВА перевірки прийом
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