Кременчук, Гроші, Полтавщина

Зарплати чиновників у Кременчуцькому районі — одні з найвищих на Полтавщині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 361 Коментарів: 1

 

В середньому у Кременчуцькій міськраді отримують близько 28 тисяч гривень зарплати

Середня зарплата працівника органів місцевого самоврядування в Полтавській області за 9 місяців 2025 року склала 25,9 тис. грн. Про це свідчать дані Полтавської обласної військової адміністрації станом на 1 жовтня 2025 року.

У рейтингу районних рад області Кременчуцька районна рада опинилася на другому місті після Полтавської районної ради. Середня зарплата одного штатного працівника тут становить 29,3 тис. грн.

 

Найвищий показник заробітної плати серед громад Кременчуцького району має Новогалещинська громада — 42,1 тис. грн.

Кременчуцька ж міськрада знаходиться на 6-му місці в рейтингу серед громад Кременчуччини — тут чиновники міськради в середньому отримують 28 тис. грн. заробітної плати.

Найбільші в області зарплати у посадовців обласної ради — майже 48 тис. грн. А найменше — у Краснолуцькій громаді, майже 17 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у серпні 2025 року на Полтавщині середня заробітна плата склала близько 22,5 тис. грн.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: зарплата чиновники
Коментарі: 1

1 689
Andron777:
Сьогодні, 13:08

Так у Малєцього зарплатня навіть більша ніж у Зеленського. У Зеленського 50-70 тис.грн, а у Малєцького 100smirk


1 0

