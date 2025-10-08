ГО "Захист держави"
Кременчук, Освіта

У КрНУ обрали нову студентську раду та представників на вибори ректора

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 74

У Кременчуцькому національному університеті вперше провели прямі студентські вибори

3 жовтня у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулися студентські вибори — уперше в історії університету шляхом прямого таємного голосування. Про це повідомили на сайті університету. 

Головою студентської ради КрНУ обрали Тараса Якимця, першим заступником — Іллю Милащенка.

До складу вченої ради університету увійшли:

  • Віктор Зуєв (ЕК-24-1м)
  • Роман Сидорин (ЖУР-23-1)
  • Ілля Милащенко (АКІТ-24-1)
  • Анастасія Пелих (ЦБ-22-1)

Також визначено представників студентства, які братимуть участь у виборах ректора КрНУ від різних факультетів та інститутів.

У голосуванні взяли участь 340 студентів — бакалаври, магістри та аспіранти.

— Ці вибори наймасштабніші, та перші в історії КрНУ, які відбувалися прямим таємним голосуванням, тут участь міг узяти кожен бажаючий студент університету! Звісно, були обмеження по часу щодо оголошень, підготовки до виборчого процесу, та виборів в цілому, водночас зауважень та повідомлень про порушення до студентської центральної виборчої комісії не надходило, вибори визнані такими, що відбулися, — сказала голова сЦВК Карина Колотій.

Нагадаємо, що вибори ректора КрНУ мають відбутися 22 жовтня. Також імовірно, що Михайло Загірняк, попри формальне завершення ректорської каденції, зберігатиме вплив на університет через звання «Президент Університету», яке йому надали, згідно з оновленим статутом навчального закладу, прийнятим у травні цього року.

Минулі вибори на посаду ректора КрНУ проходили у 2020 році. Тоді Михайло Загірняк був єдиним кандидатом і набрав 452 із 495 можливих голосів. Через діюче законодавство він більше не має права балотуватися на посаду ректора.

Автор: Телеграф
