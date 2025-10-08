Трьом студентам КрНУ призначили президентські стипендії

Троє студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського стали стипендіатами президента України на І (осінній) семестр 2025/2026 навчального року. Про це повідомили на сайті вишу.
Хто отримуватиме стипендію:
Кандидатури студентів ухвалені рішенням вченої ради університету. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 1193 від 29 серпня 2025 року, стипендію призначили за визначні успіхи у навчанні та науковій діяльності, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з вересня 2025 року у Кременчуцькій громаді стартує виплата стипендій міської ради для школярів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти.
