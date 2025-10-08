Трьом студентам КрНУ призначили президентські стипендії

Троє студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського стали стипендіатами президента України на І (осінній) семестр 2025/2026 навчального року. Про це повідомили на сайті вишу.

Хто отримуватиме стипендію:

Катерина Пєєва — студентка 3 курсу спеціальності «Транспортні технології», відмінниця навчання, учасниця всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Альона Михайлова — студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», активна учасниця наукових конкурсів.

Юрій Мілін — магістрант спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», учасник наукових конференцій, відмінник навчання.

Кандидатури студентів ухвалені рішенням вченої ради університету. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 1193 від 29 серпня 2025 року, стипендію призначили за визначні успіхи у навчанні та науковій діяльності, йдеться у повідомленні.

