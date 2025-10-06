Протягом вересня 11 водіїв у Кременчуці залишили місце ДТП — патрульна поліція розшукала кожного

Вчора, 22:00

Не залишайте місце дорожньо-транспортної пригоди — закликають у Патрульній поліції Кременчука. Протягом вересня 11 водіїв залишили місце дорожньо-транспортної пригоди.

— Ми розшукали й встановили кожного з них. Якщо ви стали учасником чи винуватцем ДТП — не залишайте місце пригоди. Виняток — лише у випадку, коли необхідно доставити потерпілого до медичного закладу. У такому разі потрібно повідомити поліцію про обставини і обов’язково повернутися на місце події, — пояснили правоохоронці.

Яка відповідальність за залишення місця ДТП:

санкція статті 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП) передбачає штраф 3400 грн або позбавлення права керування транспортними засобами від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

санкція статті 124 КУпАП (вчинення ДТП) передбачає штраф 850 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

