Кременчуцька спортсменка виборола «срібло» на Кубку Європи з дзюдо у Чехії

Кременчуцька спортсменка завоювала срібну медаль на Кубку України з дзюдо серед молодших юнаків і дівчат. Про це повідомляють у спортивному клубі «Кремінь Дзюдо», де дзюдоїстка займається.
Турнір проходив цими вихідними, 4 та 5 жовтня, у чеському місті Брно. Участь у ньому взяли 619 спортсменів із 26 країн світу — дзюдоїсти 2011–2013 років народження.
Кременчук на змаганнях представляли троє вихованців спортивного клубу «Кремінь Дзюдо» — Ольга Мамон, Євгенія Мамон та Михайло Малик.
Срібну медаль у ваговій категорії до 57 кг виборола Ольга Мамон. ЇЇ результат у турнірі:
у першій сутичці перемогла представницю Словенії за 12 секунд,
у другій — спортсменку з Туреччини за 11 секунд;
у фіналі поступилася дзюдоїстці з Чорногорії та стала віцечемпіонкою Європи.
У ваговій категорії до 42 кг змагався Михайло Малик. Після перемоги над суперником із Хорватії він у другому поєдинку в додатковий час поступився німецькому спортсмену.
Євгенія Мамон у категорії до 52 кг програла в першій сутичці суперниці з Люксембургу.
Окрім змагань, юні дзюдоїсти відвідали майстер-класи від зірок світового дзюдо — серед них олімпійська чемпіонка Мейлінда Кельменді, а також чемпіони світу та Європи.
Нагадаємо, влітку кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі з дзюдо.
