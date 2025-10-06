Кременчуцька спортсменка виборола «срібло» на Кубку Європи з дзюдо у Чехії

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 256

У змаганнях взяли участь понад шість сотень спортсменів із 26 країн

Кременчуцька спортсменка завоювала срібну медаль на Кубку України з дзюдо серед молодших юнаків і дівчат. Про це повідомляють у спортивному клубі «Кремінь Дзюдо», де дзюдоїстка займається.

Турнір проходив цими вихідними, 4 та 5 жовтня, у чеському місті Брно. Участь у ньому взяли 619 спортсменів із 26 країн світу — дзюдоїсти 2011–2013 років народження.

Кременчук на змаганнях представляли троє вихованців спортивного клубу «Кремінь Дзюдо» — Ольга Мамон, Євгенія Мамон та Михайло Малик.

Срібну медаль у ваговій категорії до 57 кг виборола Ольга Мамон. ЇЇ результат у турнірі:

у першій сутичці перемогла представницю Словенії за 12 секунд,

у другій — спортсменку з Туреччини за 11 секунд;

у фіналі поступилася дзюдоїстці з Чорногорії та стала віцечемпіонкою Європи.

У ваговій категорії до 42 кг змагався Михайло Малик. Після перемоги над суперником із Хорватії він у другому поєдинку в додатковий час поступився німецькому спортсмену.

Євгенія Мамон у категорії до 52 кг програла в першій сутичці суперниці з Люксембургу.

Окрім змагань, юні дзюдоїсти відвідали майстер-класи від зірок світового дзюдо — серед них олімпійська чемпіонка Мейлінда Кельменді, а також чемпіони світу та Європи.

Нагадаємо, влітку кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі з дзюдо.