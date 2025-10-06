Аграрії Кременчуцького району засіяли понад 38 тисяч гектарів озимих культур

У Кременчуцькому районі триває осіння посівна кампанія. Станом на 1 жовтня 2025 року аграрії засіяли 38 563 гектари озимих культур. Про це повідомив начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.
За його словами, нині посівна проводиться в усіх територіальних громадах району. Зокрема, вже засіяно:
озимої пшениці — 27 110 га;
озимого ячменю — 532 га;
озимого жита — 282 га;
озимого ріпаку — 10 639 га.
За обсягами посівів зернових культур лідирують Глобинська, Семенівська та Градизька громади.
Найбільше озимого ріпаку посіяли Семенівська, Козельщинська та Пришибська громади.
Аграрії району продовжують роботи, користуючись сприятливими погодними умовами.
Нагадаємо, загалом в області вже засіяно 187,5 тис. га площ.
