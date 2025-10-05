На Полтавщині тривають жнива: аграрії зібрали понад 1,6 млн тонн зернових

Аграрії Полтавської області продовжують збирання врожаю. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Станом на початок жовтня намолотили:
соняшника — 868,1 тис. тонн,
кукурудзи — 452,8 тис. тонн,
сої — 281,2 тис. тонн,
проса — 6,2 тис. тонн,
гречки — 0,8 тис. тонн.
Також уже викопано 198,7 тис. тонн цукрових буряків на площі 5,6 тис. га.
Полтавщина входить у число лідерів за темпами осінньої посівної. Засіяно 187,5 тис. га площ:
пшениця — 183,2 тис. га,
ячмінь — 2,1 тис. га,
жито — 2,2 тис. га.
Ріпаком засіяно 20,5 тис. га, що на 36,7% більше від прогнозованих площ.
Нагадаємо, за словами фермерів, на Полтавщині цьогорічний урожай сої вдвічі нижчий за торішній через засуху та приморозки.
