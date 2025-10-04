У Кременчуці відбулися змагання з риболовлі для ветеранів та їх сімей

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 307

Кількість учасників у порівнянні із минулим фестивалем, що відбувся у липні, зросла

Сьогодні, 4 жовтня, у Кременчуці на піщаному пляжі у Придніпровському парку відбувся «Соціально-адаптаційний фестиваль зі спортивної риболовлі для ветеранів та їхніх родин». Про це передає журналістка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Організаторами заходу є департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради та ГО «Клуб рибалок України».

— Сьогодні у змаганнях приймає участь 16 учасників, серед них є і жінки, і навіть дівчинка. А так загалом майже всі учасники — це ветерани війни, — розповідає Андрій Мацуєв, головний суддя змагань.

Минулий фестиваль відбувся цьогоріч у липні, і тоді учасників було дещо менше — 13, пригадують організатори.

Основних переможців фестивалю визначатимуть за загальною вагою улову — їм присудять І, ІІ та ІІІ місця. Крім того, визначать також переможців і у додаткових номінаціях: найбільша кількість риби, найбільша риба.

— І можливо ще одна номінація буде, щось на кшталт найнезвичнішого улову, — додає Андрій. — У нас часто трапляється, що хтось піймав жабу, черепаху або щось іще.

Після оголошення результатів та нагородження переможців на всіх учаснкиів фестивалю чекає гарячий обід.



