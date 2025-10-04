У Кременчуці відбулися змагання з риболовлі для ветеранів та їх сімей

Сьогодні, 4 жовтня, у Кременчуці на піщаному пляжі у Придніпровському парку відбувся «Соціально-адаптаційний фестиваль зі спортивної риболовлі для ветеранів та їхніх родин». Про це передає журналістка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Організаторами заходу є департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради та ГО «Клуб рибалок України».
Минулий фестиваль відбувся цьогоріч у липні, і тоді учасників було дещо менше — 13, пригадують організатори.
Основних переможців фестивалю визначатимуть за загальною вагою улову — їм присудять І, ІІ та ІІІ місця. Крім того, визначать також переможців і у додаткових номінаціях: найбільша кількість риби, найбільша риба.
Після оголошення результатів та нагородження переможців на всіх учаснкиів фестивалю чекає гарячий обід.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.