«Кльов буде чудовий!» — календар рибалки на жовтень

У жовтні температура знижується, а на водоймах місцями може з’явитися крига. Риба відходить на глибину, тож рибалити краще з човна.
Це сприятливий час для ловлі хижаків: щука й окунь добре реагують на різні приманки, непогано клює судак. Активізується минь — його варто ловити вночі на жаб чи риб’яче м’ясо. Сома можна впіймати донкою, а ялець — звичайною вудкою.
Найкраще обирати невеликі водойми та тихі річки.
