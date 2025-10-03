Параатлет Олександр Яровий з Кременчука переміг на чемпіонаті світу і встановив рекорд

На чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить у Нью-Делі (Індія), параатлет з Кременчука Олександр Яровий завоював золоту медаль у штовханні ядра у класі F-20. Про це повідомив фахівець Кременчуцької філії «Інваспорту» у Кременчуці Валерій Лекумович на своїй Facebook-сторінці 1 жовтня.
Яровий, майстер спорту України міжнародного класу, у своїй дисципліні показав результат 17 м 73 см і встановив світовий рекорд.
Тренує спортсмена Юрій Щипець.
Нагадаємо, торік Олександр Яровий посів друге місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю.
