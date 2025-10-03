У Кременчуці слідчому намагались дати хабар у 20 тисяч гривень — ухвала суду

За матеріалами слідства, чоловік запропонував слідчому поліції 20 тис. грн за те, щоб уникнути відповідальності за зберігання наркотиків та перекласти провину на інших осіб
Автозаводський райсуд Кременчука наклав арешт на вантажівку підозрюваного, який намагався дати хабар правоохоронцю. Відповідну ухвалу винесли 30 вересня.
За матеріалами слідства, 12 вересня біля АЗС «Барс» на вул. Велика набережна чоловік запропонував слідчому поліції 20 тис. грн за те, щоб уникнути відповідальності за зберігання наркотиків (ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України) та перекласти провину на інших осіб.
17 вересня він передав гроші правоохоронцю на тій же АЗС. Після цього йому повідомили про підозру за ч.3 ст. 368 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі).
Суд наклав арешт на автомобіль «DAF XF 95.380» 2003 року випуску, що належить підозрюваному.
