Команда Кременчуцького військового ліцею виборола «срібло» на Всеукраїнському форумі «Захист України — 2025»

Сьогодні, 16:31

Крім хлопців, до складу команли увійшла і одна дівчина

Команда «Національна сила КрВЛ» Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля виборола друге місце на Всеукраїнському форумі «Захист України — 2025», що проходив на Закарпатті. Інформація про це опублікована на сторінці закладу.

Відомо, що участь у змаганнях взяли 152 учасники у складі 19 команд.

Кременчуцькі ліцеїсти виступали під керівництвом викладачів предмету «Захист України» Віктора Осипюка та Миколи Мусієнка. Крім хлопців, до складу команли увійшла і одна дівчина.

Форум включав три основні категорії змагань: тактична медицина, стрілецька підготовка та пілотування FPV-дронів. Інструкторами виступали військовослужбовці бригади спецпризначення НГУ «Азов» та експерти Academy SkyFall. Усі завдання були максимально наближені до бойових умов.

Нагалаємо, навесні вихованці Кременчуцького військового ліцею стали переможцями обласної спартакіади.