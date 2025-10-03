Команда «Національна сила КрВЛ» Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля виборола друге місце на Всеукраїнському форумі «Захист України — 2025», що проходив на Закарпатті. Інформація про це опублікована на сторінці закладу.
Відомо, що участь у змаганнях взяли 152 учасники у складі 19 команд.
Кременчуцькі ліцеїсти виступали під керівництвом викладачів предмету «Захист України» Віктора Осипюка та Миколи Мусієнка. Крім хлопців, до складу команли увійшла і одна дівчина.
Форум включав три основні категорії змагань: тактична медицина, стрілецька підготовка та пілотування FPV-дронів. Інструкторами виступали військовослужбовці бригади спецпризначення НГУ «Азов» та експерти Academy SkyFall. Усі завдання були максимально наближені до бойових умов.
Нагалаємо, навесні вихованці Кременчуцького військового ліцею стали переможцями обласної спартакіади.
