Кременчуцький рятувальник представив Україну на чемпіонаті світу з гірського бігу в Іспанії

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 144

Він подолав складні дистанції в Піренеях у складі національної збірної України

Кременчуцький рятувальник Ігор Слюсаренко взяв участь у чемпіонаті світу з гірського та трейлового бігу, який проходив у місті Канфранк, Іспанія. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Відомо, що надзвичайник долучився до складу національної збірної України та подолав дистанції у Піренеях.

Змагання зібрали найсильніших бігунів планети. Ігор подолав короткий трейл довжиною понад 44 км з набором висоти понад 3600 м та гірський забіг на 14,3 км з перепадом висоти 800 м.

Участь Ігоря Слюсаренка стала прикладом поєднання професійної служби з активним спортивним життям, а також підтвердженням того, що рятувальники — це люди з надзвичайною силою волі та прагненням до перемоги, — додають у пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, навесні рятувальник із Полтавщини пробіг понад 100 км під час чемпіонату України з легкої атлетики.