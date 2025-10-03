Кременчуцький рятувальник представив Україну на чемпіонаті світу з гірського бігу в Іспанії

Кременчуцький рятувальник Ігор Слюсаренко взяв участь у чемпіонаті світу з гірського та трейлового бігу, який проходив у місті Канфранк, Іспанія. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Відомо, що надзвичайник долучився до складу національної збірної України та подолав дистанції у Піренеях.
Змагання зібрали найсильніших бігунів планети. Ігор подолав короткий трейл довжиною понад 44 км з набором висоти понад 3600 м та гірський забіг на 14,3 км з перепадом висоти 800 м.
Нагадаємо, навесні рятувальник із Полтавщини пробіг понад 100 км під час чемпіонату України з легкої атлетики.
