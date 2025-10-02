У Глобиному відкрили Алею пам’яті на честь полеглих на війні захисників

Учора, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, у Глобиному відкрили Алею пам’яті Героїв. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської громади.

Портрети 100 загиблих захисників громади встановили у Свято-Миколаївському сквері.

На відкриття прийшли рідні полеглих воїнів, побратими, жителі міста й навколишніх сіл. Люди принесли живі квіти на знак пошани про кожного полеглого бійця. Пам’ять Героїв вшанували хвилиною мовчання.

Поминальну панахиду відслужив протоієрей ПЦУ Василь Дяківнич, після чого освятив Алею. На відкритті також виступили міський голова Станіслав Джусь та начальник Другого відділу Кременчуцького ТЦК та СП Сергій Сіренко.

Алея пам’яті Героїв у Глобиному — це не просто пам’ятний знак. Це книга життя, написана іменами тих, хто став щитом для України. Це місце скорботи й молитви, але водночас — місце сили. Бо тут кожне ім’я нагадує: свобода має свою ціну, — зазначають у пресслужбі громади.

Нагадаємо, наприкінці серпня Алею пам'яті полеглим військовослужбовцям відкрили і у Піщанській громаді на Кременчуччині.