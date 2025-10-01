Вийшов другий том вибраних творів Ольги Глотко-Пилипчук

Передмову до цього видання «Розмова про війну, поезію і вічність» написав на передовій військовослужбовець Олег Бабенко, президент друкарні СУНП «Про-Графіка»
На полицях бібліотек Кременчука з’явився другий том вибраних творів Ольги Глотко-Пилипчук, який випустили у світ її діти: Алла і Володимир. Передмову до цього видання «Розмова про війну, поезію і вічність» написав на передовій військовослужбовець Олег Бабенко, президент друкарні СУНП «Про-Графіка».
Як пише у вітальному слові Алла Пилипчук: «… Ця книга є голосом українського народу, який переживає чергові віхи історії не лише України, а і усього світу».
Як розповів голова Творчої спілки письменників Кременчуччини, Володимир Шевченко, до другого тому вибраних творів увійшли поезії різних років. наповнені глибинною чуттєвістю, неймовірним болем, гордістю і безмежною вірою у незламність свого народу. Рядки цих поезій проникають у самісіньке серце.
Це книга про трагічні події, які відбуваються на території України у ХХІ столітті.
Це книга пам’яті, книга поклоніння Воїнам, які на вівтар долі поклали найцінніше — своє життя, щоб ми могли жити під мирним небом суверенної держави, ім’я якій — Україна.
Як і перший том, десятки книг другого тому вже читають наші Захисники на передовій у різних батальйонах ЗСУ.
Раніше ми писали, що у 2021 році Ольга Пилипчук презентувала збірку віршів «Розстріляний Донбас».
Нагадаємо, кременчуцька поетка Ольга Пилипчук померла у 2023 році
