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«Настане час - Донбас воскресне»: у Кременчуці презентували збірка віршів «Розстріляний Донбас»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 316

 

Вірш декламували не лише студенти ВПУ №7, а й бійці на передових позиціях 

До 7-ї річниці початку війни кременчужанка Ольга Пилипчук презентувала збірка віршів «Розстріляний Донбас». До проєкту-презентації долучилися студенти та викладачі ВПУ-7 та ГО Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО. До відеоролику долучилися й військові, які боронять незалежність на передових позиціях. 


Ольга Пилипчук - кременчуцька поетеса, член національної спілки журналістів України, Полтавської спілки літераторів та спілки літераторів «Славутич» Кременчука. Лауреат багатьох міжнародних та загальнонаціональних літературно-мистецьких премій.


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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Володимир Поляков
Теги: війна вірші АТО ООС
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