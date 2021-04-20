«Настане час - Донбас воскресне»: у Кременчуці презентували збірка віршів «Розстріляний Донбас»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 316

Вірш декламували не лише студенти ВПУ №7, а й бійці на передових позиціях

До 7-ї річниці початку війни кременчужанка Ольга Пилипчук презентувала збірка віршів «Розстріляний Донбас». До проєкту-презентації долучилися студенти та викладачі ВПУ-7 та ГО Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО. До відеоролику долучилися й військові, які боронять незалежність на передових позиціях.





Ольга Пилипчук - кременчуцька поетеса, член національної спілки журналістів України, Полтавської спілки літераторів та спілки літераторів «Славутич» Кременчука. Лауреат багатьох міжнародних та загальнонаціональних літературно-мистецьких премій.



