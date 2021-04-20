У Горішніх Плавнях молодики вдерлися до пенсіонера додому та відібрали телевізор

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 851 Коментарів: 2

19 квітня, близько 16.00, під Горішніми Плавнями двоє чоловіків вдерлися до 70-річного пенсіонера додому і, погрожуючи, відібрали телевізор. Про це повідомила пресслужба поліції.





- Протягом години нам вдалося встановити транспортний засіб, на якому пересувалися нападники та осіб, причетних до грабежу. Ними виявилися двоє раніше судимих мешканців Горішніх Плавнів, 37 та 49 років. Обидва чоловіки неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців. На даний час вирішується питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжних заходів, - повідомив начальник Кременчуцького райуправління Іван Жук.





За фактом грабежу, поєднаного з проникненням у житло, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.