На Автокразівському бульварі з’явиться будинок з підземним паркінгом на 520 м²: деталі проєкту

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Не забудуть і про велостоянку та спортивний майданчик

Під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 16 квітня прийняли проєкт рішення, яким затверджується детальний план території земельних ділянок по бульвару Автокразівському, 31,33 для будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом.





Територія, на якій планується забудова, представлена двома земельними ділянками, які планується об’єднати в одну. Згідно плану зонування території м. Кременчука, ця територія відноситься до зони розміщення котеджної забудови, і тут дозволяється зводити житлові будинки до 5 поверхів заввишки.





Будинок, що запланували звести на Автокразівському бульварі 31,33, буде триповерховим, з бічним фасадом, розміщеним уздовж бульвару. З бульвару ж передбачені основні під’їзди та пішохідні підходи до будинку.





На території планують облаштувати спеціалізовані майданчики для забезпечення комфортного проживання людей:

дитячий ігровий майданчик (проектна площа 49,4 м²);

майданчик для відпочинку дорослих (проектна площа 12,4 м²)

тимчасову стоянка велосипедів (проектна площа 5,2 м²);

майданчик для занять фізкультурою (проектна площа 16,2 м²).

Поза ділянкою розташують:

майданчик для збирання побутових відходів ( 11,0 м²);

майданчик для вигулу домашніх тварин (4,5м²).

Щодо останнього, то він має бути на відстані не менше 40 м від вікон будинку та майданчиків для ігор і занять фізкультурою.





Площа підземного паркінгу складатиме 520 м², він повинен мати мінімум 12 облаштованих місць для постійного зберігання автотранспорту. А для тимчасового зберігання автомобілів передбачається 3 машино-місця (одне з яких – для транспортних засобів, що належать людям з інвалідністю).





Забезпечення майбутніх мешканців будинку місцями в навчальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти відбуватиметься за рахунок місць в уже існуючих закладах (ясла-садок № 62, № 53; гімназія № 5).





В самому будинку планують облаштувати 15 квартир: 3 однокімнатних, 6 двокімнатних, 4 трикімнатних, 2 шестикімнатних.





Термін реалізації плану становить від 1 до 3 років.



