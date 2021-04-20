Кременчуцька дзюдоїстка Єлизавета Каланіна виступила на чемпіонаті Європи

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 532

Наша спортсменка у заключний день змагань не змогла повторити минулорічний успіх

У столиці Португалії Лісабоні завершився перший з трьох найважливіших стартів сезону для збірної України – чемпіонат Європи. У категорії понад 78 кг Єлизавета Каланіна після впевненої перемоги над німкенею Самірою Буйзгарне, у чвертьфіналі зустрілася з білорускою Мариною Слуцкаю.

На жаль, цього разу фортуна була не на стороні кременчужанки. Показавши досить рівну боротьбу в основний час, переможниця сутичка визначилася на Golden Score. На другій хвилині додаткового часу спортсменка з Білорусі зуміла зафіксувати суперницю в положенні лежачи і провести утримання, тим самим одержала перемогу.

Натомість Каланіна отримала шанс поборотися у втішних сутичках, першу з яких з француженкою Байро Анне Фатумата українка достроково виграла, виконавши на 3 хвилині кидок на оцінку іппон.

У поєдинку за бронзу, де Каланіна зійшлася з господаркою змагань португалкою Рохеле Нунес, перевага була на стороні останньої. Вже під кінець першої хвилини основного часу португалка виконала два прийоми на оцінку «Ваза-арі», тим самим одержавши достроково перемогу.





В свою чергу Каланіна посіла підсумкове 5 місце, не зумівши повторити свій результат з минулорічного чемпіонату Європи в Празі, де вона стала бронзовою призеркою.