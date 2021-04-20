Невдало перебігла міжміську трасу — під Полтавою жінку збив позашляховик

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 1 378 Коментарів: 3

Ввечері 19-го квітня, приблизно о 22.00, поблизу села Говтвянчик 40-річна жінка вирішила перебігти трасу Київ-Харків, і потрапила під колеса Mercedes Benz ML500, яким керував 56-річний чоловік. За даними пресслужби поліції, постраждалу, особа якої встановлюється, у тяжкому стані госпіталізували з трамвами голови, грудної клітини і кінцівок.





За даними очевидців, дорогу перебігали одразу кілька людей, але постраждалій пощастило найменше. До речі, жоден з порушників не повернувся, щоб допомогти та дізнатись про стан жінки.





Поліція вирішує, чи потрібно вносити дані щодо правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У разі доведення вини водія йому загрожує до 8 років ув'язнення.