Надзвичайні новини, Полтавщина

Невдало перебігла міжміську трасу — під Полтавою жінку збив позашляховик

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 1 378 Коментарів: 3

 

Водію загрожує до 8 років тюрми

Ввечері 19-го квітня, приблизно о 22.00, поблизу села Говтвянчик 40-річна жінка вирішила перебігти трасу Київ-Харків, і потрапила під колеса Mercedes Benz ML500, яким керував 56-річний чоловік. За даними пресслужби поліції, постраждалу, особа якої встановлюється, у тяжкому стані госпіталізували з трамвами голови, грудної клітини і кінцівок.


 

 

За даними очевидців, дорогу перебігали одразу кілька людей, але постраждалій пощастило найменше. До речі, жоден з порушників не повернувся, щоб допомогти та дізнатись про стан жінки.


 

Поліція вирішує, чи потрібно вносити дані щодо правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У разі доведення вини водія йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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Автор: Леонід Книш
Теги: ДТП
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Коментарі: 3

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M D:
Сьогодні, 11:29

На фото не видно пішохідного переходу. Це раз. Водій зупинився сам? Сам. Не втік? Не втік. Це два. З якого переляку йому загрожує 8 років тюрми? В чому саме його вина? 


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БРАТ:
Сьогодні, 12:11

Цитата: M D
В чому саме його вина?

тому що законодавство у нас таке... диряве... закон як дишло... куди хочеш так і крутиш...


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kremalex62:
Сьогодні, 12:19

Пытаться пересечь проезжую часть да еще лезть через два отбойника-сверх идиотизм.Водитель постадал ни за что.Такое правосудие-есть погибший должен быть и виновник.


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