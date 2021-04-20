Як кременчужанам отримати фінансову допомогу ФОПам: Кабмін роз’яснив деталі

З 19 квітня ФОПи та наймані співробітники підприємств, які зазнали збитків від впровадження карантинних обмежень, можуть подавати заявку на отримання 8000 грн матеріальної допомоги від держави. Звісно, якщо їхній КВЕД є у переліку постанови Кабінету Міністрів.
Також на допомогу можуть розраховувати ФОП-пенсіонери та ФОП з інвалідністю, які звільнені від сплати ЄСВ.
«Місцеві громади, які наразі перебувають у «червоній» зоні, мають розглянути можливість виплат для ФОП – додатково до гарантованих грошей від держави», – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Подати заяву на отримання фінансової допомоги можна не пізніше ніж через 30 днів від того моменту, як область опинилась у «червоній» зоні.
Щоб подати заяву через додаток «Дія», треба:
Після подання заяви виплати будуть нараховані на вказаний рахунок IBAN.