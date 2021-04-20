Як кременчужанам отримати фінансову допомогу ФОПам: Кабмін роз’яснив деталі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 2

З 19 квітня ФОПи та наймані співробітники підприємств, які зазнали збитків від впровадження карантинних обмежень, можуть подавати заявку на отримання 8000 грн матеріальної допомоги від держави. Звісно, якщо їхній КВЕД є у переліку постанови Кабінету Міністрів.





Також на допомогу можуть розраховувати ФОП-пенсіонери та ФОП з інвалідністю, які звільнені від сплати ЄСВ.



«Місцеві громади, які наразі перебувають у «червоній» зоні, мають розглянути можливість виплат для ФОП – додатково до гарантованих грошей від держави», – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.







Подати заяву на отримання фінансової допомоги можна не пізніше ніж через 30 днів від того моменту, як область опинилась у «червоній» зоні.





Щоб подати заяву через додаток «Дія», треба:

зареєструватися на порталі або в додатку Дія за допомогою електронного підпису або BankID;

у розділі «Послуги» обрати «Пенсії, пільги та допомога», потім «Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам»;

додаток перевірить дані в реєстрі Пенсійного фонду на відповідність отримання виплати;

потім в заяві потрібно вказати ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію і номер паспорта, адресу реєстрації ФОП, номер банківського рахунку IBAN і Згоду на обробку даних.

Після подання заяви виплати будуть нараховані на вказаний рахунок IBAN.