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Кременчужани знову «клюнули» на вудочку інтернет-шахраїв і втратили понад 4 тисячі

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 121

Не переказуйте передплату за товар і не розголошуйте дані своєї карти

Кременчужани знову «клюнули» на вудочку інтернет-шахраїв. Як повідомляє пресслужба поліції, ввечері 19 квітня до них двічі звернулися з заявою обдурені кременчужани.


Першою жертвою став 37-й річний чоловік, який захотів купити цеглу на ОLХ, і перерахував на картку продавцеві 1177 гривень. У другому випадку коштів позбулася 44-річна жінка, яка заплатила вже 3 000 гривень. Обидва випадки стались 17 квітня.

 

Редакція нагадує читачам про елементарні правила кібербезпеки. Якщо коротко, то це:

  • не зазиратись на надто «солодкі» пропозиції;
  • уникати передплат та купувати лише у перевірених продавців;
  • не вводити у ненадійних місцях дані своєї карті.
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Автор: Леонід Книш
Теги: шахрайство
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