Кременчужани знову «клюнули» на вудочку інтернет-шахраїв і втратили понад 4 тисячі

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 121

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Кременчужани знову «клюнули» на вудочку інтернет-шахраїв. Як повідомляє пресслужба поліції, ввечері 19 квітня до них двічі звернулися з заявою обдурені кременчужани.





Першою жертвою став 37-й річний чоловік, який захотів купити цеглу на ОLХ, і перерахував на картку продавцеві 1177 гривень. У другому випадку коштів позбулася 44-річна жінка, яка заплатила вже 3 000 гривень. Обидва випадки стались 17 квітня.

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